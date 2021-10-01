Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı nedeniyle, taziye mesajı yayımladı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesi yarın öğlen Hacı Bayram Veli Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.