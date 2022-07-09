Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kaydetti.

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