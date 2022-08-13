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Erdoğan'dan Karahasanoğlu için taziye mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

3 Saat Önce
2022-08-13 12:04:15
Erdoğan'dan Karahasanoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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