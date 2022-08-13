Erdoğan'dan Karahasanoğlu için taziye mesajı
Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
2022-08-13 12:04:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Akit Medya İcra Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Karahasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Akit Grubu'na ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (0)