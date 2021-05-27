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Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti.

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27.05.2021 08:07:57
Erdoğan 4 ismi HSK üyeliğine seçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.
Karar, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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