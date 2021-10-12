Türk Telekom ile 10 yıldır süren stadyum isim anlaşmasının sona ermesiyle Galatasaray stadının yeni isim sponsorunun hangi firma olacağı merak ediliyordu. Galatasaray ile NEF arasında 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Buna göre Galatasaray stadının yeni adı NEF Arena olarak adlandırılacak. NEF şirketinin sahibi Erden Timur'un kim olduğu da Galatasaraylı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Erden Timur kimdir? Erden Timur nereli kaç yaşında? Erden Timur serveti ne kadar? Erden Timur hangi takımlı?

Türk Telekom ile 10 yıldır süren stadyum isim anlaşmasının sona ermesiyle Galatasaray stadının yeni isim sponsorunun hangi firma olacağı merak ediliyordu. Galatasaray ile NEF arasında 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Buna göre Galatasaray stadının yeni adı NEF Arena olarak adlandırılacak. NEF şirketinin sahibi Erden Timur'un kim olduğu da Galatasaraylı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Erden Timur kimdir? Erden Timur nereli kaç yaşında? Erden Timur serveti ne kadar? Erden Timur hangi takımlı?

Galatasaray stadyum isim sponsorluğu konusunda NEF ile 10 yıllık anlaşma imzaladı. NEF ile yapılan anlaşmanın detaylarını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şöyle: 'Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.' NEF'in sahibinin kim olduğu Galatasaraylı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Erden Timur'un hayatı ve biyografisi...

Erden Timur kimdir?

Erden Timur 16 Kasım 1982 yılında dünyaya geldi. Mersin'de doğan Erden Timur Türk avukat ve iş insanıdır. Erden Timur NEF şirketinin sahibidir.

Erden Timur 2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık diplomasını aldı. Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı ancak babasının rahatsızlanması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak üçüncü ayda Türkiye'ye döndü. Döndükten sonra aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu ve başta İstanbul olmak üzere Bodrum, Londra gibi şehirlerde markalı konut projeleri geliştirmeye başladı. Projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı.

Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade adında bir kız ve Yusuf Kenan adında bir erkek çocuk babasıdır.

Erden Timur serveti ne kadar?

Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

Erden Timur hangi takımlı?

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Timur, Emre Akbaba ve Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi destek sağlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.