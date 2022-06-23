Erden Timur kimdir? Erden Timur ne iş yapıyor? NEF'in sahibi Erden Timur nereli? Galatasaray Spor Kulübü Başkan Vekili Erden Timur sarı kırmızılı taraftarlar tarafından oldukça çok sevilen bir isim. Bazı transferler konusunda kulübe maddi destek sağlayan Erden Timur aynı zamdan Galatasaray Stadyumuna NEF markası ile isim sponsoru olmuştur. Erden Timur son yapılan seçimde Dursun Özbek'in listesinde yer almış ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekili olmuştur.

Galatasaray taraftarlarının çok sevdiği bir isim Erden Timur'un hayatı ve biyografisine haberimizin devamında detaylı şekilde yer vereceğiz. Erden Timur pek çok yıldız ismin transferinde kulübe maddi desek sağlamış bir isim olarak biiniyor. Erden Timur koyu bir Galatasaray taraftarıdır. Nef şirketleri ile de Galatasaray'a destek olmaya devam eden Erden Timur Galatasaray Kulübü Başkanvelili olmuştur. İşte Erden Timur'un hayatı ve biyografisi...

Erden Timur kimdir?

Erden Timur 16 Kasım 1981 yılında dünyaya geldi. Mersin'de doğan Erden Timur 2022 itibari ile 41 yaşındadır.

Erden Timur başarılı bir iş insanı ve avukattır. Erden Timur aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilidir.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Erden Timur parlak bir eğitim geçmişi ile de biliniyor.

2000 yılında Tarsus Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Erden Timur Ardından London School of Economics'te ekonomi yüksek lisansına başladı. Bu eğitimi babasının rahatsızlığı nedeniyle yarım kaldı. Türkiye'ye apar topar dönen Erden Timur aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan bir projeyi tamamlamak için inşaat sektörüne girdi.

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. çatısı altında Nef markasını kurdu.

Erden Timur Nef markası ile bata İstanbul olmak üzere pek çok şehirde başarılı inşaat projelerini tamamladı. Nef'i bir marka haline getiren Erden Timur projelerinde patenti kendisine ait olan foldhome konseptini uyguladı.

Erden Timur Forbes 2020 verilerine göre $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100. insanıdır.

Nef Galatasaray'ın geçen sene ana sponsoru olmuştur. Stadyum isim hakkı ile birlikte kulübe büyük katkı sağlayan Erden Timur çok sevdiği sarı kırmızılı reklere hizmet etmeye devam ediyor.

Akdeniz Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapan Mersin'den listeye giren tek iş insanı ise Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur oldu.

İpek Kıraç ile birlikte 2018'de listenin en genç zenginleri olarak dikkat çeken Erden Timur, 2018 yılında 550 milyon dolarlık servetiyle listede 88. sırada yer aldı.

Erden Timur üniversiteden sınıf arkadaşı Emine Timur ile evli evlidir. Erden Timur Ala Bade[4] adında bir kız ve Yusuf Kenan[5] adında bir erkek çocuk babasıdır.

Erden Timur iş hayatına başarılarla devam etmektedir. Erden Timur hem iş dünyasında hem de spor camiasında tanınan ve saygı duyulan bir isimdir.