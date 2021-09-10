Erdem Bayazıt kimdir? 7 güzel adam Erdem Bayazıt'ın hayatı ve biyografisi | Türk edebiyatına önemli yer edinen 7 Güzel Adam'ın kim olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda şiirini okuduğu 7 Güzel Adam'dan biri olan Erdem Bayazıt'ın hayatı ve kim olduğu da internette oldukça fazla araştırılıyor. İşte Erdem Bayazıt'ın hayatı ve yaşamı...

Erdem Bayazıt kimdir? 7 güzel adam Erdem Bayazıt'ın hayatı ve biyografisi | Türk edebiyatına önemli yer edinen 7 Güzel Adam'ın kim olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda şiirini okuduğu 7 Güzel Adam'dan biri olan Erdem Bayazıt'ın hayatı ve kim olduğu da internette oldukça fazla araştırılıyor. İşte Erdem Bayazıt'ın hayatı ve yaşamı...

Erdem Bayazıt kimdir?

Erdem Bayazıt doğum tarihi: 1939

Erdem Bayazıt doğum yeri:Kahramanmaraş

Erdem Bayazıtölüm tarihi ve yeri: 5 Temmuz 2008, İstanbul

7 Güzel Adam Erdem Bayazıt'ın asıl adı Adil Erdem'dir.

Annesi Şerife Hanım Ârifoğulları'ndandır.

İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamlayan Bayazıt, sırasıyla 1953'te İstiklal Ortaokulu'ndan, 1959 yılında ise Kahramanmaraş Lisesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimine başlayan şair, tahsiline iki yıl kadar bu üniversitede devam ettikten sonra geçim sıkıntısı nedeniyle 1961 yılında öğrenimini devam mecburiyeti olmayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne nakleder.

Bayazıt 1963 senesinde yüksek öğrenimine ara vererek askere gider.

Askerliğini yedek subay öğretmen olarak Burdur iline bağlı Çuvallı, Yeşilova köyünde yapan şair, askerden döndüğünde ise tahsil hayatında büyük bir değişiklik arz edecek yeni bir kararı uygulamaya başlar.

Zira Hukuk Fakültesi'nde başladığı tahsil hayatına artık Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde devam edecektir.

Erdem Bayazıt askerden döndüğünde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolur. 1971 yılında buradan mezun olan Bayazıt, memuriyet hayatına atılır ve edebiyat öğretmeni olarak Kahramanmaraş'ta aynı zamanda kendi okuduğu lisede vazifesine başlar. Mezun olduğu Kahramanmaraş Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan şair, daha sonra Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'ne müdür oldu.

İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kuruluş günlerinde genel sekreter olarak vazife alan şair, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nda Basın Bürosu Memurluğu, Millî Kütüphane Süreli Yayınlar Şube Müdür Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur. Erdem Bayazıt daha sonra Sanayi Bakanlığı İnsan Gücü Eğitim Daire Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken istifa ederek kurucusu olduğu Akabe Yayınları'nın ve Mavera dergisinin yönetimini üstlendi.

Henüz öğrencilik yıllarında şiir yazmaya başlamış olan Bayazıt, Edebiyat ve Mavera dergilerinin kurucuları arasında yerini alır. İlk şiir kitabı olan “Sebeb Ey” 1972 yılında[3] Edebiyat Yayınları arasında (2. ve 3. baskısı Akabe Yayınları), son şiirleri “Risaleler” adı altında 1987'de Akabe Yayınları arasında çıkmıştır (2. baskı 1989). Bu iki kitap İz Yayıncılık tarafından “Şiirler” adı altında 1992 yılında bir arada basılmıştır (4. baskı 1998). 1981 yılı Temmuz ayında Ajans 1400 adlı bir firmanın film ekibiyle beraber Afganistan'a doğru yola çıkan şair Şenol Demiröz, Yücel Çakmaklı, Ahmet Bayazıt, Çetin Tunca, Halil İbrahim Sarıoğlu ve Necdet Taşçıoğlu'ndan oluşan çekirdek bir kadro ile birlikte Pakistan'ın Peşaver kenti başta olmak üzere İran, Hindistan ve Afganistan içlerini gezer. Yaptığı bu iki aylık gezinin izlenimlerini topladığı "İpek yolundan Afganistan'a" adlı eseriyle 1983 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Basın Ödülü'nü kazandı.

1984'te Akabe Anonim Şirketi'nin İstanbul'a taşınması kararıyla bu görevini devrederek yeniden memurluğa döner. Devlet Planlama Teşkilatı'na sözleşmeli personel olarak giren şair, daha sonra bu vazifeyi bırakır ve 1987 yılı seçimlerinde Kahramanmaraş'tan milletvekili adayı olur. 29 Kasım 1987 milletvekili seçimlerinde Anavatan Partisi'nden aday olan Bayazıt, Kahramanmaraş milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 18. dönem çalışmalarında Millî Eğitim ve Çevre Komisyonlarında görev alır. 1988 yılında Risaleler adlı şiir kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Şiir Ödülünü kazanır. 1991 seçimlerinde adaylığını koymayan Bayazıt, İstanbul'a yerleşir. Evli ve dört çocuk babası olan Bayazıt'ın şiir ve yazıları Açı, Hamle (Kahramanmaraş), Çıkış (Ankara), Yeni İstiklal, Büyük Doğu, Edebiyat, Mavera, Yedi İklim ve Hece dergilerinde yayınlanmıştır.

Erdem Bayazıt, 5 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul'da ölmüştür.

Bayazıt, TBMM Başkanlık Divanı'nca Üstün Onur Ödülü verilmesi kararlaştırılan 71 kişi arasında bulunuyordu.

Erdem Bayazı eserleri

Sebeb Ey İlk şiir kitabı 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları

Risaleler son şiirleri adı altında Akabe Yayınları arasında 1987 yılında çıktı

Şiirler (Sebep Ey ve Risaleler iki kitap bir arada) İz Yayıncılık tarafından 1992 yılında basıldı

İpek Yolundan Afganistan'a, 1981'de İran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan'ı içeren iki aylık gezi ile ilgili izlenimlerini kitaplaştırdı

Gelecek Zaman Risalesi, 1998, İz Yayıncılık.

Sebeb ey, Risaleler ve Gelecek Zaman Risalesi adlı eserleri birleştirilerek Şiirler adı altında yine İz Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.