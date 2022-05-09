Erdem Baş kimdir? Erdem Baş hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Erdem Baş'ın eşi, karısı kim? Türk dizi ve film oyuncusu Erdem Baş flaş kararla ABD'ye yerleşeceğini hayranlarına duyurdu. Baş sosyal medyadan video paylaşarak 'Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı' dedi. Bu açıklamanın ardından Erdem Baş'ın kim olduğu merak edilip araştırılamaya başlandı. Erdem Baş geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Erdem Baş kimdir? Erdem Baş hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Erdem Baş'ın eşi, karısı kim? Türk dizi ve film oyuncusu Erdem Baş flaş kararla ABD'ye yerleşeceğini hayranlarına duyurdu. Baş sosyal medyadan video paylaşarak "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı" dedi. Bu açıklamanın ardından Erdem Baş'ın kim olduğu merak edilip araştırılamaya başlandı. Erdem Baş geçtiğimiz aylarda baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Dizi oyuncusu Erdem Baş sosyal medyadan yaptığı duyuru ile artık ABD'ye yerleşeceğini açıkladı. Baş Türkiye'yi terk ettiğini yayınladığı bir video ile duyurdu. Erdem Baş videosunda "Türkiye bir oyuncu kaybetti, ABD bir oyuncu kazandı" dedi. "Ayrılsak da berabereriz" adlı dizi ile hafızalara kazınan Erdem Baş eşi ve çocuğunu daha sonra yanına aldıracağını açıkladı.

Erdem Baş kimdir?

Erdem Baş, 1978 yılında dünyaya geldi. Erdem Baş 44 yaşındadır.

Ordu'da doğan Erdem Baş üniversiteye kadar olan eğitimlerini Trabzon ve Ordu'da geçirdi.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Erdem Baş pek çok dizi ve filmde rol almaya başladı.

1999 yılında yayınlanmaya başlayan Ayrılsak da Beraberiz adlı dizde Mc Erdem karakteriyle hafızalara kazınan Erdem Baş daha sonra birkaç televizyon dizisinde rol aldı.

2002 yılında başlayan En Son Babalar Duyar isimli televizyon dizisinde Hasan karakterini canlandırdı.

Pek çok tiyatro oyununda da rol alan Erdem Baş, Reyting Hamdi, Çocuklar Duymasın, Organize İşler, Papatyam, Kutsal Damacana: Dracoola, Memlekette Demokrasi Var, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Ali Ayşe'yi Seviyor ve Seksenler gibi yapımlarda görev aldı.

Erdem Baş'ın eşi, karısı kim?

6 yıl önce Selvet Su Deniz ile evlenen Erdem Baş'ın bu evlilikten Vera adında bir kızı dünyaya geldi.

Erdem Baş hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Ayrılsak da Beraberiz 1999-2003 Mc Erdem

Kahkaha Show 2000 Erdem

Zülküf ile Zarife 2000

Bana Abi De 2002

En Son Babalar Duyar 2002-2007 Hasan/Dombili

Reyting Hamdi 2002 Erdem

Zor Baba 2002

Çocuklar Duymasın 2002 Rapçi Erdem

Organize İşler 2005 Hayri

Oyun Bitti 2007 Tosun

Derman 2008 Numune Önder

Havalimanı / İyi Uçuşlar 2008 Hamit

Papatyam 2009-2011 Rıza

Kutsal Damacana: Dracoola 2010 Sevda

Memlekette Demokrasi Var 2010 Jandarma İdris

Sümela'nın Şifresi: Temel 2011 Davut

Moskova'nın Şifresi: Temel 2012 Cami Sakini

Ali Ayşe'yi Seviyor 2013 Yakup

Hangimiz Sevmedik 2016 Metin

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 2018 Dombili Hakkı

Akıllara Seza 2019

Seksenler 2019- Kuyumcu Aret

İyi Kötü Çirkin 2019 İyi

Nasipse Olur 2020 Nihat

Ev Yapımı 2020 Kendisi

Ayrılsak da Beraberiz hakkında

Ayrılsak da Beraberiz, 22 Eylül 1999 ile 20 Ocak 2004 tarihleri arasında yayımlanmış olan aile ve durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisidir. 490 bölümle en uzun süren Türk dizileri arasında yerini almıştır. 22 Eylül 1999 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan dizi 11 bölüm boyunca haftalık dizi olarak yayımlanmıştır.

12. bölümden itibaren ramazan ayı boyunca (1 ay) hafta içi her gün yayımlanmıştır. Ramazan sonrası tekrar haftalık olarak yayımlanmaya devam etmiştir. 6 Haziran 2000 tarihinde 52. bölüme ulaşarak ilk sezonunu tamamlamıştır.

İkinci sezonda bölüm numaralandırması tekrar 1'den başlamıştır. 180 bölüm süren ikinci sezon 9 Ekim 2000 - 4 Temmuz 2001 tarihleri arasında hafta içi her gün yayımlanmıştır. Hafta içi her gün yayımlanmaya devam eden dizinin üçüncü sezonu 8 Ekim 2001 - 2 Temmuz 2002 tarihleri arasında yayımlanmış ve 202 bölüm sürmüştür.

Üçüncü sezonun ardından dizinin başrol oyuncusu Janset diziden ayrılmış yerine Ayşe Tolga dahil olmuştur. Dördüncü sezonda dizi, tekrar haftalık olarak yayımlanmaya başlamıştır. 10 Ekim 2002 - 7 Nisan 2003 tarihleri arasında TRT 1'de 26 bölüm (434'ten 460'a kadar) yayımlandı. TRT 1'de toplam 4 sezon ve 460 bölüm yayımlanmıştır. Daha sonra atv'ye transfer olmuştur.

atv'de 12 Nisan 2003 ile 5 Temmuz 2003 tarihleri arasında 13 bölüm (461'den 473'e kadar) yayımlanmıştır. Dördüncü sezon 2 farklı kanalda yayımlandı ve toplam 39 bölüm sürmüştür. atv bölümlerinde olaylar başa sarmış, geçmiş bölümler yok sayılmıştır. TRT 1 bölümlerinden bazıları yeniden çekilmiş, bu durum seyirciler tarafından hoş karşılanmamıştır. Beşinci sezon 15 Eylül 2003 ile 20 Ocak 2004 tarihleri arasında Star TV'de 17 bölüm haftalık olarak (474'ten 490.bölüme kadar) yayımlandı. 5 sezondan oluşan dizi 490. bölümü ile ekranlara veda etti. 2015 yılında dizinin başka oyuncularla güncelleştirilmiş versiyonu TV8'de yeniden yayımlandı ve 8. bölümü ile ekranlara veda etti.[1][2] .