Erdal Torunoğulları kimdir? Erdal Torunoğulları'nın Beşiktaş'daki görevi nedir? 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı Beşiktaş yönetiminde başarılara imza atan Erdal Torunoğulları'nın görevi bıraktığı haberi siyah beyazlı taraftarları üzdü. Erdal Torunoğulları'nın kim olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte Beşiktaş yöneticilerinden Erdal Torunoğulları'nın hayatı ve biyografisi...

Erdal Torunoğulları kimdir? Erdal Torunoğulları'nın Beşiktaş'daki görevi nedir? 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı Beşiktaş yönetiminde başarılara imza atan Erdal Torunoğulları'nın görevi bıraktığı haberi siyah beyazlı taraftarları üzdü. Erdal Torunoğulları'nın kim olduğu da araştırılmaya başlandı. İşte Beşiktaş yöneticilerinden Erdal Torunoğulları'nın hayatı ve biyografisi...

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Şampiyonlukda önemli bir yere sahip olan Beşiktaş yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları'nın kim olduğu ve görevi merak ediliyor.

Erdal Torunoğulları kimdir?

Erdal Torunoğulları Beşiktaş kulübünün yöneticileri arasında yer alıyordu. Erdal Torunoğulları transfer komitesinde görevliydi. Torunoğulları, Beşiktaş'ta futbol transfer, scouting ve futbol yapılanması sorumlusu olarak görev alıyordu. Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevinden ayrıldı.

Erdal Torunoğulları 1964 yılında Kars'ta dünyaya gelmiştir.

Erdal Torunoğulları ODTÜ'de eğitim görmüştür.

Üniversite eğitimi sırasında Hollanda'ya yerleşen Erdal Torunoğulları burada ticaret yapmaya başladı.

2013'te Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Fikret Orman'ın listesinde kulüp yönetiminde görev alan Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de bulunuyor. Flemenkçe ve İngilizce bilmektedir.

Erdal Torunoğulları evli ve üç çocuk babasıdır.

Beşiktaş hakkında

Beşiktaş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden futbol takımı.

1903 yılında Bereket Jimnastik Kulübü (Asıl Çerkesçe ismi Bereketiqo olup bazı kurucuların mensup olduğu Çerkes sülalesinden gelmektedir, Türkçeye Bereket olarak çevirilmiştir.) adıyla kurulan Beşiktaş JK'nin, Ağustos 1911'de kurulan şubesidir.

Maçlarını 2012-13 sezonuna kadar 32.086 kapasiteli İnönü Stadyumu'nda oynamıştır.

2012-13 sezonu sonunda kulüp, yeni stad yapım çalışmaları başlatmıştır. Armasında ay-yıldız taşıma izni verilen 3 Türk kulübünden biridir. Yurt içi ve yurt dışında gösterdiği performansı, kazandığı kupalar ve ilkleriyle Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden birisidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.