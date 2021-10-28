Erbaş, Şuşa'da şehitler için dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 28 yıl aradan sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'nın simge yerlerinden Cıdır Ovası'nda Kur'an-ı Kerim okudu, ardından şehitler için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade ile Karabağ'ın sembol şehri ve Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'da incelemelerde bulundu.

Şuşa'da dini ve tarihi anıtları gezen Erbaş, yetkililerden bilgi aldı.

Şuşa'nın simge mekanlarından Cıdır Ovası'nı da ziyaret eden Erbaş burada Kur'an-ı Kerim okudu. Ardından şehitler için dua eden Erbaş, Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin Azerbaycan, Türkiye ve Müslüman alemi için hayırlı olmasını diledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.