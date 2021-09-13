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Erbaş başkanlığında Diyarbakır'da önemli toplantı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

2 Saat Önce
2021-09-13 07:14:14
Erbaş başkanlığında Diyarbakır'da önemli toplantı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır'da kanaat önderleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Erbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın bu topraklarda İslam'la müşerref olan ilk şehir olduğunu hatırlatarak, "Peygamber Efendimizin irtihalinden 7 sene sonra sahabe-i kiram insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Diyarbakır'a kadar gelmiş." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, ümmetin ve insanlığın büyük sorunları olduğuna ve sorunların yanında ümmetin birbiri ile çekişmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yüce Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin, kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir' buyuruyor. Bizim birbirimize düşmememiz, birbirimizle uğraşmamamız gerekiyor. İşte ayet-i kerimede Rabb'im bunlara fırsat vermeyin diye bizi uyarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurdukları kirli senaryolar tutmadı"

Sorunların çözümünde kanaat önderlerine, STK'lere, vakıflara, derneklere ve öğretmenlere önemli vazifeler düştüğünü dile getiren Erbaş, "Sorunlarımızı ilimle, hikmetle, ferasetle, dirayetle çözeceğiz inşallah. Bir asırdır coğrafyamızda uygulanan fitne ve kurdukları kirli senaryolar, iyilik için bir araya gelen kanaat önderleri ve STK'ler sayesinde tutmadı." görüşünü paylaştı.

Türkiye Diyanet Vakfının, dünyanın 149 ülkesinde çalışmalarını yürüttüğüne de işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:
"Oradaki insanlara kurban eti dağıttığımızda gözyaşları içerisinde 'Türkiye'den buralara kadar gönderen insanlardan Allah razı olsun' diye dua ediyorlar. Bizim, bu kadar düşmanların saldırılarına karşı nasıl ayakta durduğumuzu sanıyorsunuz. İşte bu insanların bizlere ettikleri dualar sayesinde ayaktayız elhamdülillah."

Toplantıya, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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