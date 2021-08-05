Eray Şamdan kimdir? Milli karateci Eray Şamdan nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate alanında ülkemizi temsil eden Eray Şamdan yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Eray Şamdan'dan gelen güzel haber sonrası vatandaşlar Eray Şamdan'ın kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Eray Şamdan hayatı ve biyografisi...

Eray Şamdan kimdir? Milli karateci Eray Şamdan nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate alanında ülkemizi temsil eden Eray Şamdan yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Eray Şamdan'dan gelen güzel haber sonrası vatandaşlar Eray Şamdan'ın kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Eray Şamdan hayatı ve biyografisi...

İlk olimpiyat deneyimini yaşayan 14 yaşındaki genç sporcu karete dalında yarı finale yükseldi. Türkiye'ye büyük sevinç yaşatan Eray Şamdan'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

Eray Şamdan kimdir?

Eray Şamdan 25 Temmuz 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Eray Şamdan milli karetecidir.

Eray Şamdan doğum yeri: Kocaeli

Eray Şamdan Boyu: 1.69

Eray Şamdan Kilosu: 60

Eray Şamdan hayatı

Eray Şamdan karete sporuna Gebze Karate-Do İhtisas Kulübü'nde başladı. Küçük yaşlarından beri kareteye ve savunma sporlarına ilgisi olan Eray Şamdan tekniği ve hızı sayesinde herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Eray Şamdan'a bu özellikleri nedeniyle "Rüzgarın Oğlu" lakabı takılmıştır. Antrenörlüğünü babası Adnan Şamdan yapmaktadır.

Eray Şamdan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcusudur.

2021 Büyükler Avrupa Şampiyonu sporcu Eray Şamdan 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan sporcular arasındadır.

Eray Şamdan'ın ulusal, uluslararası ve bölgesel turnuvalarda 200'den fazla madalyası bulunuyor

2020 Tokyo Olimpiyatlarında karate kumite alanında ülkemizi temsil edecek olan Eray Şamdan'ın toplamda 3 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunmaktadır.

Eray Şamdan Tokyo 2020'de yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.