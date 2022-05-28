Er-Rezzak ismi ne demek? Er-Rezzak isminin anlamı nedir?

Allah'ın 99 ismi vardır ve bu isimlerin her birinin ayrı anlamları bulunmaktadır. Hayatımıza tecelli eden isimlerinden birisi de Er-Rezzak ismidir. Peki, Allah'ın güzel isimlerinden Er-Rezzak ne demektir, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Allah'ın 99 isminin her birinin hayatımızı düzene sokacak farklı bir anlamı vardır. Bu isimler arasında yer alan Er-Rezzak ismi, göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah'a ait olduğunu ifade eder. Peki Er-Rezzak isminin anlamı nedir? Er-Rezzak ismi hangi ayetlerde geçmektedir?

Er-Rezzak isminin anlamı nedir?

Er-Rezzak isminin anlamı, rızka kefil olmak ve onu vermektir. Kutsal kitabımız Kur'an'da Hud Suresi'nde geçen bu ismin hayırlı bir fazileti vardır.

Er-Rezzak isminin en ayrıntılı anlatıldığı sure Hud Suresi'dir. Namazların veya duaların sonunda zikredilen "Ya Rezzak" Allah'ın rızkı ile bereketine yorumlanır. .