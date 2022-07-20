Epilepsi nedir, Belirtileri neler? Epilepsi hastaları nelere dikkat etmeli? Arama motorunda en çok karşımıza çıkan konular arasında epilepsi hastalığı yer almakta. Epilepsi insan hayatını kabusa çeviren nörolojik bir rahatsızlıktır. Epilepsi hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar…

EPİLEPSİ NEDİR?

Epilepsi nedir?Son zamanlarda en çok araştırılan sağlık sorunlarından epilepsi, bir nörolojik hastalıktır. Bu hastalık genelde nöbetlerle kendimi gösterir.Epilepsi,beyindeki sinir hücrelerinde dengeli olan elektrik akımında normal dışı hareketler meydana gelir Bu da kişide şuur kaybı, bedenini kontrol edememe gibi durumlar sonucunda meydana gelen bir hastalık olarak tanımlanır.

EPİLEPSİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Toplumda sık görülen nörolojik sağlık sorunlarından Epilepsi çeşitleri şu şekildedir; İyi Huylu Rolandik Epilepsi, İyi Huylu Oksipital Lob Epilepsisi,Temporal Lob Epilepsisi,Çocukluk Çağı Absans Epilepsisi,Juvenil Myoklonik Epilepsi,Frontal Lob Epilepsisi,İyi Huylu Ailesel Bebeklik Çağı Epilepsisi,Işığa Duyarlılık Gösteren Fotokonvulsif Epilepsi,İnfantil Spazm olarak çeşitlenmektedir.

EPİLEPSİ NEDENLERİ NELERDİR?

Beyin damarlarında gelişimsel bozukluklar,

Beyin damarlarında gelişimsel bozukluklar,

Hipokampal skleroz,

Santral sinir sistemi enfeksiyonları,

Beyin tümörleri,

İmmun aracılı inflamasyonlar,

Genetik yatkınlık ve kalıtımsal hastalıklar Epilepsiye sebep olan nedenler arasında yer almaktadır.

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELER?

Türkiye'de yaygın bir sağlık sorunu olan epilepsi rahatsızlığı hayatımızı olumsuz yönde etkileyen durumlar arasında. Epilepsi hakkında vatandaşlar belirtilerinin neler olduğunu merak etmekte. Epilepsi belirtileri şu şekildedir;

Psikolojik sorunlar yaşanması,

Geçici olarak zihinde karışıklık

Davranışlarda tutarsızlık

Konuşmada ortaya çıkan dil bozuklukları,

Kısa zamanlı bilinç kayıpları,

İstemsiz titremeler,

Kontrol edilemeyen kol ve bacak hareketleri,

Aniden düşme gibi belirtiler epilepsi belirtileri arasında yer almaktadır.

EPİLEPSİ HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Epilepsi hastası olan insanlar bazı konularda daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Epilepsi hastalarının dikkat etmeleri gereken unsurlar şu şekildedir;