EPDK'nın yeni kararı sonrası elektriğe bir zam daha gelebilir

Elektriğin serbest piyasa teklif fiyatında üst limit 3.75 liradan 4 liraya çıkarıldı. Bu artış sanayicilerle ticarethanelerin elektrik faturalarına, vatandaşın da cebine yansıyacak.

Elektrik fiyatlarına zam baskısını artıracak yeni bir düzenleme daha yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan yeni kararla serbest piyasaya verilen fiyat tekliflerinin azami limiti kilovatsaati (kWh) 3.75 TL'den 4 TL'ye yükseltildi. Üst limitlere yapılan zam nedeniyle sanayicilerle ticarethanelerin elektrik faturalarının daha da yükseleceği, şirketlerin artan bu maliyeti ürünlerine zam olarak yansıtacakları için birçok üründe yeni zam dalgası yaşanacağı iddia edildi. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) eski yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya, “Ekim ayı beklenmeden ağustosta yeni zamlı tarifeler açıklanırsa sürpriz olmaz. Ekim ayı beklenirse zam oranı daha da artacaktır” dedi.

TARIM SULAMA

EPDK aldığı ikinci bir kararla mesken ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin görece pahalı Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) limitini de mesken ve tarımsal sulama kullanıcıları için 7 milyon kWh/yıldan 100 milyon kWh'e çıkardı. Yeni kararla mesken ve tarımsal sulama kullanıcılarının SKTT üzerinden elektrik alma sınırı 7 milyon kwh'den 100 milyon kwh'e yükseltildi. Bu kararla büyük tarımsal sulama yapan kooperatiflerin daha yüksek fiyattan elektrik parası ödemelerine son verilmiş oldu.

‘Kamusal yapı şart'

Olgun Sakarya, “Özel sektör elektrikte ithal kaynak bağımlısı üretim altyapısına mahkum. TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybına seyirci kalınmasının sonuçları vatandaşa önümüzdeki günlerde doğal olarak zam olarak yansıyacak. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Üretim ve dağıtımda bir an önce kamusal yapıya dönülmesi şart olmuştur” dedi. Kaynak: Sözcü .