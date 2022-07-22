EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir?

Vatandaşlar, EPDK temizlik görevlisi alım başvurularının ne zaman başlayacağını, İŞKUR'dan nasıl başvurulacağını ve aranan şartları merak etti. Birçok kişi İŞKUR aracılığıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na sağlanacak 40 kişinin istihdamı hakkında bilgi almak için araştırma yapıyor. Peki, EPDK temizlik personeli alım başvuruları ne zaman başlıyor? EPDK İŞKUR aracılığıyla temizlik personeli başvuru şartları nelerdir?

EPDK temizlik personeli alım başvurularına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılan açıklama ve başvuru koşullarını öğrenmek isteyenler, "EPDK temizlik elemanı alım başvuruları ne zaman başlıyor?", "EPDK İŞKUR aracılığıyla temizlik elemanı alımı başvuru şartları nelerdir? sorularına cevap arııyor. EPDK İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, şartları nelerdir? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu temizlik personeli başvuruları 25 Temmuz 2022 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak. (25/07/1992 - 29/07/2004 tarihleri arasında doğanlar) Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. .