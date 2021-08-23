Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani Adına Bir Çizik Çektim şarkısının sözleri..

25 Aralık 2020 tarihinde vefat eden ünlü türkücü Engin Nurşani, seslendirdiği türküler ile sanat camiasında derin bir iz bırakmıştır. Birçok kişi Engin Nurşani’nin türkülerini merak etmektedir. Merak edilen türkülerinden biride Adına Bir Çektim’dir. İşte Engin Nurşani Adına Bir Çizik Çektim şarkısının sözleri..

25 Aralık 2020 tarihinde vefat eden ünlü türkücü Engin Nurşani, seslendirdiği türküler ile sanat camiasında derin bir iz bırakmıştır. Birçok kişi Engin Nurşani'nin türkülerini merak etmektedir. Merak edilen türkülerinden biride Adına Bir Çektim'dir. İşte Engin Nurşani Adına Bir Çizik Çektim şarkısının sözleri..

Engin Nurşani Adına Bir Çizik Çektim şarkısının sözleri

Yalanla yeminle nara yaktığım

Sözlerini bile bile unuttum

Yalanla yeminle nara yaktığım

Sözlerini bile bile unuttum

Usanmazdım saatlerce baktığım

Gözlerini bile bile unuttum

Unuttum adına bir çizik çektim

Usanmazdım saatlerce baktığım

Gözlerini bile bile unuttum

Unuttum adına bir çizik çektim

Sana çok bağlıydım umudum vardı

Onun için bu can sana yalvardı

Sana çok bağlıydım umudum vardı

Onun için bu can sana yalvardı

Ömrümün üstünde yıllar yol aldı

İzlerini bile bile unuttum

Unuttum adına bir çizik çektim

Ömrümün üstünde yıllar yol aldı

İzlerini bile bile unuttum

Unuttum adına bir çizik çektim

Yüreğime kazdım senin adını

Ben almadım alan alsın tadını

Yüreğime kazdım senin adını

Ben almadım alan alsın tadını

Terk eyledim en sevdiğim kadını

Yüzlerini bile bile unuttum

Unuttum adına bir çizik çektim

Terk eyledim en sevdiğim kadını

Yüzlerini bile bile unuttum

Unuttum adına bir çizik çektim

Engin Nurşani kimdir?

Çıkardığı albümler ve seslendirdiği müzikler ile birçok kişinin gönlüne taht kuran Engin Nurşani'nin hayat hikayesi de sevenleri tarafından merak edilmektedir. Peki Engin Nurşani kimdir? Engin Nurşani kaç yaşındadır? Engin Nurşani nerelidir? Engin Nurşani vefat etti mi? Engin Nurşani'nin babası Ozan Aşık Ali Nurşani kimdir?

Engin Nurşani gerçek ismiyle Engin Ayhan 1984 yılında Almanya'da gözlerini dünyaya açmıştır. Annesi Angelika Ayhan Alman vatandaşı iken babası ise Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş Gaziantep asıllı Ozan Aşık Ali Nurşani'dir. Engin Dilek Ayhan ile dünya evine giren Engin Nurşani'nin Ali adında bir oğlu vardır.

Babasının ozan olması Engin Nurşani'nin kariyerini şekillendirmiştir. Yaşı henüz küçükken babası ona müzik eğitimleri vermiştir ve birlikte konserlere gitmişlerdir. Müzik kariyerine 2003 yılında çıkardığı Adına Bir Çizik Çektim albümü ile başlayan Nurşani, bu tarihten itibaren birçok kişi tarafından sevilerek dinlenmiştir.

İlk müzik albümünü çıkartmadan önce babası Ozan Aşık Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani'nin bu girişimine karşı çıkmıştır. Babasına haber vermeden İstanbul'a gelen ve burada müzik stüdyolarına giderek sesini dinleten Nurşani, yapımcılar tarafından beğenilmiştir ve ilk albümünü böylelikle piyasaya sürmüştür. Her ne kadar başlarda babası bu duruma karşı çıksada, daha sonra durumu kabullenerek oğlunu desteklemiştir.

Engin Nurşani 2008 yılında elim bir kaza geçirmiştir. Kahramanmaraş'ta katıldığı bir açılış programından sonra Antep yolunda bir trafik kazası geçiren usta müzisyen, ciddi bir şekilde yaralanmıştır. Ağır yaralanmasına rağmen trafik kazasından sonra kendini toparlayabilmiştir. Bu olaydan sonra müzik hayatına belli bir süre ara veren Engin Nurşani, iyileştikten sonra tekrardan sahnelere dönmüştür. Fakat 2019 yılında yakalandığı Gırtlak Kanseri sebebiyle hastanede tedavi görmeye başlayan Nurşani, bu hastalık sebebiyle vefat etmiştir. Hastalığı döneminde babası Ozan Ali Nurşani'nin sosyal medya vasıtasıyla oğlu Engin Nurşani'nin hasta olduğunu ve hastalığını yenebilmesi için yardım istemesi gündem olmuştur.

Engin Nurşani yapılan tedavilere rağmen geçirdiği hastalığa yenik düşerek 25 Aralık 2020 tarihinde vefat etmiştir.

Engin Nurşani'nin albümleri

Adına Bir Çizik Çektim (2003)

Mutlu musun? (2004)

Sen Nefsine Köle Oldun (2006)

Üç Ozan Üç Oğul (2008)

Üç Ozan Üç Oğul 2 (2011)

Gözün Aydın (2012)

Kolay mı Sandın? (2017)

Ozan Aşık Ali Nurşani kimdir?

Ozan Aşık Ali Nurşani Türk Halk müziği sanatçısı Engin Nurşani'nin babasıdır. 2 Şubat 1959 yılında Gaziantep Islahiye'de doğmuştur. 1970 yılından beri sanatla uğraşan Ozan Aşık Ali Nurşani, sanat hayatı süresince pek çok beste kaleme alıp, birçok türküyü de seslendirmiştir.

70'li yıllarda şiir yazmaya başlayan Aşık Ali Nurşani, şiirlerinde ve eserlerinde Hürşani mahlasını kullanmak isterken yanlışlıkla yazılan Nurşani ismini kullanmıştır ve bu böyle devam etmiştir.

Aşık Mahzuni ile birçok turneye katılan Ozan Aşık Ali Nurşani, ilk plağını da bu dönemlerde doldurmuştur.

Türk Halk müziğinin ünlü sanatçısı oğlu Engin Nurşani'ye küçüklüğünden itibaren müzik eğitimleri veren Ozan Aşık Ali Nurşani, gittiği ve katıldığı konserlere oğlunu da götürmüştür.

1979 yılında Aşık Mahzuni ile birlikte gittiği Almanya'da bir konser sonrası orada kalmaya karar vermiştir. Bu süreçte tanıştığı Angelika Nurşani ile dünya evine giren Ozan Aşık Ali Nurşani, hayatını Almanya'da devam ettirmiştir. Angelika Nurşani ile evliliğinden iki çocuğu olan Ozan Aşık Ali Nurşani'nin en küçük çocuğu Engin Nurşani'dir.

2019 yılında Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri geçirmesiyle, sosyal medya üzerinden oğlunun hastalığını duyuran Aşık Ali Nurşani, oğlunun tedavisi için yardım istemiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.