Engin Altan Düzyatan sağlık durumu nasıl? Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi. Usta oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Evinde dinlenmeye çekilen Engin Altan Düzyatan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Engin Altan Düzyatan sağlı durumu nasıl? Sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan kötü haber geldi. Usta oyuncunun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Evinde dinlenmeye çekilen Engin Altan Düzyatan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Engin Altan Düzyatan sağlık durumu nasıl?

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Engin Altan Düzyatan, koronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Ünlü oyuncu, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen daha sonra pozitife dönebileceği şüphesiyle kendini karantinaya aldı. Dizi setinde üşüttüğü düşünülen ve evinde istirahat eden Düzyatan'ın tedbir amaçlı yeniden test yaptırdı. Ünlü oyuncunun son testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Engin Altan Düzyatan kimdir?

Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Bir Avuç Deniz, New York'ta Beş Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı, ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştır.

2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" adlı dizide 5 sezon ve 150 bölüm boyunca Ertuğrul Gazi karakterini canlandırarak başrol oynamıştır. Bu dizi, onun Türkiye ve dünya çapında birçok kesim tarafından tanınmasına neden oldu.

2019'da FOX'ta yayınlanan Kurşun dizisinde Savcı Orhan karakterini canlandırarak Burçin Terzioğlu ile başrolü paylaşmıştır.

2021 yılında, TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı adlı dizide Oruç Reis karakterini canlandırarak Ulaş Tuna Astepe ile başrolü paylaşmaktadır.

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adlarında iki çocuğu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.