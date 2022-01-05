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TIMETURK / GENEL / Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

Gaziantep'te, engelliymiş gibi davranıp yerde sürünerek dilenen Bülent D., zabıtayı görünce ayağa kalktı.

2 Saat Önce
2022-01-05 15:10:48
Engelli gibi davranan dilenci, zabıtayı görünce ayağa kalktı

Gaziantep'te Kemal Sunal'ın filmlerini aratmayan bir olay yaşandı.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilere yönelik denetim yaptı.

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Sivil ekipler, Hürriyet Caddesi'nde, Bülent D.'nin engeli olmadığı halde yerde sürünerek dilendiğini fark etti. Zabıtayı görmesine rağmen bir süre daha yerde sürünen Bülent D., görevlilerin ısrarıyla ayağa kalktı.

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ÜSTGEÇİTTEN ATLAMAYA KALKTI

Dilenmenin yasak olduğunu ve ceza keseceğini söyleyen zabıta ekiplerinin karakola götürdüğü Bülent D., bu sırada geçtiği üst geçitten atlayacağını söyledi.

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Zabıta ekiplerinin engellediği Bülent D.'ye götürüldüğü zabıta karakolunda 277 TL idari para cezası uygulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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