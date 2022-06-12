Engelli aylığı ve evde bakım maaşı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi?
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala engellilere ve evde bakım görenlere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye verilirken, bu yıl engelli aylığı ve evde bakım aylığı alanların bayram ikramiyesi alıp almayacağı araştırılmaya başlandı. Peki engelli aylığı ve evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Detaylar haberimizde.
2022-06-12 11:22:35
Bayram ikramiyeleri devlet tarafından özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında verilmektedir. Kurban Bayramı'ndan kısa bir süre önce engelli aylığı ve evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği araştırmaya başladı.
Engelli aylığı ve evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı?
Bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bayram ikramiyesi dul, yetimler ve yeni aylık almaya başlayan yararlanabiliyor.
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Kurban Bayramı ikramiyesinin 1 ile 8 Temmuz tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.
Bayram ikramiyesinden kimler yararlanabiliyor?
-SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik maaşı alanlar
-Dul ve yetim maaşım alanlar
-Emekli ve yeni emekli olanlar
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