Engelli aylığı ve evde bakım maaşı alanlara Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala engellilere ve evde bakım görenlere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye verilirken, bu yıl engelli aylığı ve evde bakım aylığı alanların bayram ikramiyesi alıp almayacağı araştırılmaya başlandı. Peki engelli aylığı ve evde bakım maaşı alanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Detaylar haberimizde.