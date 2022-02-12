Enflasyon timi nedir? Enflasyon Timi görevleri nelerdir? Enflasyon Timi ceza yazabilir mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üretimi ve ihracatı artırarak enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlamayı hedeflediklerini belirterek, fahiş fiyat uygulayanlar için Enflasyonla Mücadele Timi kurulacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Önlemleri Teşvik Toplantısında konuştu.

Enflasyonun, Türkiye'de ve dünyada uzun süre boyunca konuşulacak önemli bir problem olduğunu belirten Bakan Nebati, "Üretim ve ihracatı artırarak enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız. Enflasyonu etkileyebilecek tüketici kredilerine karşı makro tedbirleri uygulamaya alıyoruz" dedi.

Fahiş fiyat uygulayanlar için gerekli adımlar atılacak

Her alanda yeni tedbir paketleri sunulacağını belirten Bakan Nebati, enflasyon ile mücadele çalışmalarının fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığı noktasında da gerekli adımların atılacağını söyledi:

"Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetlendiği bir sistem olacak. Kârınızla, ticaretinizle alıp veremediğimiz yok. Vergi Denetim Kurulu'ndaki müfettişlerimiz ve Gelir İdaresi'ndeki denetleyicilerimizle birlikte fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel tim oluşturuyoruz. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı ilgili bakanlıklarımızla yasal zaman zemin dahilinde kullanacak ve yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız. Önce fiyatı yükseltip sonra kampanya ile indirilmesinin 1 Mart'tan itibaren önüne geçmiş olacağız." dedi.