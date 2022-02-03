Enflasyon sepeti nasıl güncellendi? Enflasyon sepetinden hangi ürünler çıktı? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptığı açıklama ile enflasyon sepetinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Güncelleme ile sepete yeni ürünler dahil edilmedi ancak pek çok ürün sepetten çıkarıldı. Hangi ürünlerin enflasyon sepetinden çıkarıldığı ise vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptığı açıklama ile enflasyon sepetinde güncelleme yapıldığını duyurdu. Buna göre enflasyon sepetinden pek çok ürün çıkarıldı. Enflasyon sepeti nasıl güncellendi? Enflasyon sepetinden hangi ürünler çıktı? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte güncellenen enflasyon sepetinden çıkan ürünler;

Enflasyon sepetinden hangi ürünler çıktı?

TÜİK, enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün yok. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıktı.

Enflasyon sepeti nasıl güncellendi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kaç ürünün enflasyon sepetinden çıkarıldığını açıkladı. Buna göre enflasyon hesaplanırlen mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepede yaşanan fiyat artışları ve düşüşleri dikkate alınmayacak.

TÜİK nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili bir araştırma kurumu. Osmanlı döneminde, 1891 yılında Merkezi İstatistik Encümeni olarak faaliyetine başlamıştır. Cumhuriyet dönemine gelindiğinde, Merkezi İstatistik Dairesi adı ile 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyetine Vaz'ına Dair Kararname ile kurulmuştur. 1930 yılında Daire'nin tüm görevleri yeniden düzenlenerek İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır. 1962 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü adını alan Kurum, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir. .