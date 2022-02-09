Enes Kör kimdir? Enes Kör olayı nedir? Enes Kör tahliye edildi mi?

Enes Kör kimdir? Enes Kör tahliye edildi mi? Enes Kör olayı nedir? Bursa'da kendini gasp etmek isteyen ve ölümle tehdit eden şahsı bıçaklayarak öldüren Enes Kör isimli üniversite öğrencisi tutuklanmıştı. Avukatı aracılığıyla tutukluluğuna itiraz edilen Enes Kör 37 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Enes Kör ifadesinde yanında kendini korumak için bıçak taşıdığını belirtmişti.

Enes Kör'ün tahliye edildiği haberinden sonra Enes Kör kimdir? Enes Kör tahliye edildi mi? Enes Kör olayı nedir? sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Enes Kör kendisini gasp etmek isteyen ve suç kaydı oldukça kabarık olan şahsı bıçakla yaralayıp evine kaçmıştı. Yaralanan şahsın hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alınan Enes Kör tutuklanarak cezaevine gönderildi. Enes Kör'ün tutukluluğu 37 gün sonra bitti.

Enes Kör kimdir?

Enes Kör Bursa'da yaşıyor. Bir süper markette çalışan Enes Kör aynı zamanda üniversite öğrencisi.

Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Enes Kör kendisini gasp etmek isteyen ve ölümle tehdit eden Erkan Aysu'yu bıçakla yaraladı. Erhan Aksu'nun ölmesi ile yaklanan Enes Kör tutuklanmıştı.

Enes Kör serbest mi bırakıldı?

Enes Kör 37 gün sonra tutukluluk haline yapılan itiraz sonucunda tahliye edildi. Dosyayı inceleyen 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 'suçun mahiyeti' ve 'mevcut delil durumu' göz önünde bulundurularak, 37 gün sonra tahliyesine karar verdi.

Enes Kör olayı nedir?

Olay, 3 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Yahşibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Kör, deposunda çalıştığı süpermarkete gitmek için evinden çıktı.

İddiaya göre, bu sırada Erkan Aysu, elindeki tornavida ile Enes Kör'ün yolunu kesip, cep telefonunu istedi. Enes Kör ise olumsuz cevap verdi.

Bunun üzerine Erkan Aysu, "Seni burada öldürürüm, kimse bulamaz" diyerek, tornavidayı karnına dayadığı Enes Kör'ün boğazını sıktı. Cebindeki bıçağı çıkaran Enes Kör, Erkan Aysu'yu yaralayıp olayın şokuyla yakındaki evine geri döndü.

'Hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından 20 ayrı kaydı bulunan Erkan Aysu, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

Çalıştığı markette gözaltına alınan Enes Kör, çıkarıldığı mahkemece ‘cinayet' suçlamasıyla tutuklandı. .