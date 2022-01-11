Enes Kara kimdir? Enes Kara neden intihar etti? Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara yayınladığı bir videonun ardından intihar ederek yaşamına son verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama geldi. Çelik 'Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.' dedi.

Enes Kara kimdir? Enes Kara neden intihar etti? Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara yayınladığı bir videonun ardından intihar ederek yaşamına son verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama geldi. Çelik "Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Enes Kara kimdir?

Enes Kara Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiydi.

20 yaşında olan Enes Kara sosyal medaydan yayınladığı videonun ardından inihar ederek yaşamına son verdi.

20 yaşındaki gencin dün sabah arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairenin bulunduğu apartmanın 7. katından atladığı öğrenildi.

Kara intihar etmedeen önce yayınladığı videoda ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kaldığını söyledi.

Ömer Çelik'ten Enes Kara açıklaması

Enes Kara'nın intihar ederek yaşaaına son vermesi üzerine siyasilerden de açıklamalar geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır...

Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir.

Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı.

Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.