Enes Kara hangi yurtta kalıyordu? Enes Kara hangi cemaat yurdunun öğrencisiydi?

Enes Kara hangi yurtta kalıyordu? Enes Kara hangi cemaatin yurdunun öğrencisiydi? Sosyal medyadan yayınladığı video sonrası intihar ederek yaşamına son veren Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cemaat yurdunda kaldığını ve baskı gördüğünü açıklayan Enes Kara ardından intihar ederek yaşamına son verdi. Enes'in ölümü yeni tartışmaların da alevlenmesine neden oldu. Enes'in babası Mehmet Kara da yaptığı açıklamada ' Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik' dedi.

Enes Kara hangi yurtta kalıyordu? Enes Kara hangi cemaatin yurdunun öğrencisiydi? Sosyal medyadan yayınladığı video sonrası intihar ederek yaşamına son veren Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cemaat yurdunda kaldığını ve baskı gördüğünü açıklayan Enes Kara ardından intihar ederek yaşamına son verdi. Enes'in ölümü yeni tartışmaların da alevlenmesine neden oldu. Enes'in babası Mehmet Kara da yaptığı açıklamada " Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik" dedi.

Gencecik Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara yayınlasığı videonun ardından yaşamına son verdi. Enes Kara'nın ölümü üzerine pek çok siyasi isimdem de baş sağlığı mesajları yayınlandı. Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdundan baskı gördüğü de iddia edildi.

Enes Kara hangi yurtta kalıyordu?

Kara'nın babası Mehmet Kara, Cumhuriyet'e önemli açıkalmalarda bulundu. Kara “Cemaat yurdunda kalmıyordu, arkadaşlarıyla kalıyordu. Tavsiye ettik, ‘burada kal' dedik. Manevi olarak da yetişmesini istiyorduk. Dört arkadaş birlikte kalıyordu. Cemaatten gençlerle kalıyordu” dedi. Baba Kara, “Çocuğumun da böyle bir ortamda, manevi olarak da yetişmesini, boş olmamasını istedim. Hem kalbi hem akli olarak şey olmasını istedim ama galiba öyle şeyler de söylemiş. Bize hiç bahsetmedi. İçe kapanıktı, çok telefon bağımlısıydı, gece gündüz telefonla uğraşıyordu. Aileyle, bayramlarda falan akrabalarla çok şey yapmıyordu, değişik bir çocuktu. Zekiydi ama sosyal yanı zayıftı” dedi.

Enes Kara hangi cemaat yurdunun öğrencisiydi?

TELE 1'den Fırat Yeşilçınar'a da konuşan Baba Kara şunları söyledi: "Sürekli telefonla oynuyordu. İçine kapanık birisiydi. Fazla konuşmazdı. Çevresiyle falan da konuşmazdı. Videosunu izledim. Kaldığı yer güzel insanların kaldığı yer. Talebelerin kaldığı yer. Orada kalmasını tavsiye ettim. Devlet yurdunda başvuru yapmadık. Durumumuz iyi. Manevi olarak ahiretine faydası olsun istedim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Sürekli arkadaşlarıyla iletişim halindeydik. Birkaç ay kalır sonra alışır dedim. Cenazeyi aldık şu an dönüyoruz Hatay'a. Biz kimseden şikayetçi değiliz. Olaydan sonra durumunu daha iyi anladık."

Enes Kara neden intihar etti?

Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberine göre; Kara'nın ölümünden önce, "Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum" şeklinde bir not bıraktığı da kaydedildi.

Enes Kara kimdir?

Enes Kara Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiydi.

20 yaşında olan Enes Kara sosyal medaydan yayınladığı videonun ardından inihar ederek yaşamına son verdi.

20 yaşındaki gencin dün sabah arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairenin bulunduğu apartmanın 7. katından atladığı öğrenildi.

Kara intihar etmedeen önce yayınladığı videoda ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kaldığını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.