Enerji Fonu kesintisi ne kadar, kaç TL? Enerji Fonu kesintisi kaldırılınca elektrik faturalarında ne kadar indirim olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşları doğrudan ilgilendiren çok önemli konulara değindi. Erdoğan açıklamasında elektrik faturalarında yer alan TRT payının ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. Vatandaşlar da bu karardan sonra elektrik faturalarında ne kadar indirim olacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki Enerji Fonu kesintisi yüzde kaç?

Enerji Fonu kesintisi ne kadar, kaç TL? Enerji Fonu kesintisi kaldırılınca elektrik faturalarında ne kadar indirim olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada vatandaşları doğrudan ilgilendiren çok önemli konulara değindi. Erdoğan açıklamasında elektrik faturalarında yer alan TRT payının ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. Vatandaşlar da bu karardan sonra elektrik faturalarında ne kadar indirim olacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki Enerji Fonu kesintisi yüzde kaç?

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda çok kritik kararlar alındı. Vatandaşların uzun süre şikayet ettiği TRT payı konusunda da Erdoğan müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında elektrik faturalarından alınan TRT payının ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırıldığını açıkladı. Bu gelişme üzerine vatandaşlar elektrik faturalarında ne kadar, kaç tl indirim olacağını araştırmaya başladı.

Enerji Fonu kesintisi nedir?

Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedeldir.

Enerji Fonu kesintisi ne kadar?

Aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir.

Elektrik faturası TRT payı ne kadar?

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği,Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedeldir. TRT payı aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

100 TL'li faturada Enerji Fonu kesintisi ve TRT payı kalkınca ne kadar indirim olur?

Her ay ortalama 100 TL elektrik faturası ödeyen bir vatandaş Enerji Fonu kesintisi ve TRT payının faturalardan silinmesiyle yaklaşık olarak 3 TL daha az ödeyecek.

Elektrik faturasında hangi ücretler var?

Elektrik Tüketim Değeri: kWh cinsinden elektrik kullanım miktarını belirtir. Faturanın okuma aralığını kapsayan dönemde ne kadar enerji harcadığınızı görmek için bu kaleme bakmanız gerekmektedir.

Elektrik Birim Fiyatı: kWh başına elektrik ücretini gösterir. Bu bedel için fiyatlama EPDK tarafından yapılır. Yıl içinde genelde 4 defa olmak üzere, çeyrek dönemlerin başında açıklanır.

Elektrik Tüketim Tutarı: Elektrik tüketim değeri ile elektrik birim fiyatının çarpımıdır. Bu kalemde de harcadığınız elektrik enerjisinin TL cinsinden karşılığını görebilirsiniz.

Dağıtım Bedeli: Elektrik satışı için gerekli olan tüm harcamalar bu kapsamda yer alır ve tüm tüketicilerden tahsil edilir.

Elektrik Enerji Fonu: Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedeldir.

TRT Payı: 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği,Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedeldir

Elektrik Tüketim Vergisi (ETV veya BTV): Sayacın bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılan bedeldir. Mesken ve ticarethanelerden tüketim tutarının %5'i, sanayi grubundan ise %1 oranında tahsil edilir.

KDV: Tüketim tutarı üzerine tüm eklemeler yapıldıktan sonra çıkan tutarın %18'i kadar Katma Değer Vergisi alınır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.