Ender Sevinç kimdir? Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde ve ilçede? Ender Sevinç hangi partiden? Kıyıköy Beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında cinsel taciz suçlamaları ile ilgili iddianame hazırlandı. İddiaya göre Sevin belediyede çalışan 4 kadını taciz etti. İddialardan sonra Ender Sevin'çin kim olduğu ve hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Soruşturmada mağdur kadınlardan biri Sevin'in kendisine 'Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum.' dediğini belirtti. İşte Kıyıköy Belde Belediyesi'nde yaşanan taciz skandalının detayları...

Ender Sevinç kimdir? Kıyıköy nerede? Kıyıköy hangi ilde ve ilçede? Ender Sevinç hangi partiden? Kıyıköy Beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında cinsel taciz suçlamaları ile ilgili iddianame hazırlandı. İddiaya göre Sevin belediyede çalışan 4 kadını taciz etti. İddialardan sonra Ender Sevin'çin kim olduğu ve hangi partiden olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Soruşturmada mağdur kadınlardan biri Sevin'in kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum." dediğini belirtti. İşte Kıyıköy Belde Belediyesi'nde yaşanan taciz skandalının detayları...

Kıyıköy Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında taciz iddiaları gündeme gelmişti. Kadın belediye çalışanları D.S, M.K, M.İ. ve B.Ç'nin şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığınca E.S. hakkında soruşturma başlatıldı.Taciz iddiaları sonrası Ender Sevinç hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Sevinç'in belediyede işe aldığı 4 kızı taciz ettiği belirtildi. Ender Sevinç hakkında 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.l Mağdur kadınlardan biri Sevinç'in kendisine "Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum" dediğini aktardı. Bir başka sekretere de "Fotoğraflarımı başkalarına göstererek 'sekreter dediğin böyle olur' deyip duruyordu" ifadelerini kullandı.

Ender Sevinç kimdir?

Ender Sevinç Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediye Başkanıdır.

Ender Sevinç Kıyıköy beldesinde 1978yılında dünyaya geldi.

Kıyıköy'de mahalle muhtarlığı da yapan Ender Sevinç 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kıyıköy Belde Belediye Başkanı seçildi.

Ender Sevinç hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Ender Sevinç evli ve 2 çocuk sahibidir.

Kıyıköy nerede?

Kıyıköy, Kırklareli ili sınırları içinde ve Vize ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle öne çıkmış bir sahil kasabasıdır. 17 Aralık 1986'da belediye statüsü alarak beldeye dönüşmüştür. ve 2015 yılındaki nüfus sayımına göre, 933 kadın ve 1015 erkek olmak üzere toplam nüfusu 1948 kişidir.

İlçe merkezine 36 km, il merkezine 95 km uzaklıktadır.

Karadeniz kıyısındaki bu kasabanın etrafı ormanlarla çevrili olup Pabuçdere ve Kazandere dereleri de Karadeniz'e bu kasabadan dökülmektedir. Yöre halkının geçim kaynağı balıkçılık ve ormancılıktır. Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından Aya Nikola Manastırı buradadır. İstanbul'dan günübirlik turlar veya geziler için uygundur. Kasaba yakınındaki Bahçeköy manda yoğurduyla ünlüdür.

Kırklareli ili, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'ün sınırları içinde bulunan Kastro (Çamlıkoy) Körfezi Tabiatı Koruma Alanı ise, 329 hektarlık bir alan üzerinde yayılmış bulunmaktadır. Ancak, bu Körfez'in batısı Kırklareli'ne dâhil iken, ortası Tekirdağ ve doğusu da İstanbul sınırları içinde kalmaktadır.

Trakya'nın yegane karaçam (Pinus nigra) ormanlarının bulunduğu bu alan değişik bitki türlerini kapsamaktadır. Bunların başında karaçam, Macar meşesi, sapsız meşe, saçlı meşe, doğu gürgeni, kara gürgen, dişbudak, kayın, akçaağaç, ıhlamur ve kızılağaç gelmektedir. Ayrıca koruma alanında, karaca, yaban domuzu, kurt, çakal, sansar, tilki, porsuk, tavşan gibi hayvanlar yaşamaktadır.

Ayrıca, Karyalılarca kurulduğu kabul edilen Kıyıköy'ün antik çağdaki adı Salmydessos'tur.

Türk Akımı adlı Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz altından aktarılması planlanan doğalgaz boru hattı projesinin kıyıya çıkışı burada olması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.