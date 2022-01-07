ENAG nedir? ENAG enflasyonu kaç? ENAG'ın sahibi kim? ENAG ile TÜİK enflasyonu nasıl farklı çıkıyor? ENAG da TÜİK gibi her ay enflasyon oranlarını yaptığı alışmalar sonucunda kamuoyuna duyuruyor. ENAG çalışmalarında çıkan enflasyon sonuçları ise herkesi şaşırtıyor. TÜİK, 2021 yılı Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 36,08 olduğunu açıklamıştı. ENAG ise 2021 TÜFE'nin % 82,81 oranında olduğunu duyurdu.

ENAG nedir? ENAG enflasyonu kaç? ENAG ile TÜİK enflasyonu nasıl farklı çıkıyor? ENAG da TÜİK gibi her ay enflasyon oranlarını yaptığı alışmalar sonucunda kamuoyuna duyuruyor. ENAG çalışmalarında çıkan enflasyon sonuçları ise herkesi şaşırtıyor. TÜİK, 2021 yılı Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 36,08 olduğunu açıklamıştı. ENAG ise 2021 TÜFE'nin % 82,81 oranında olduğunu duyurdu.

ENAG kısltmasını kullanan Enflasyon Araştırma Grubu her ay kendi enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşıyor. ENAG'ın açıkladığı veriler ile TÜİK'in açıkaldığı rakamlar arasında uçurum olması vatandaşları şaşırttı. TÜİK, 2021 yılı TÜFE'nin % 36,08 olduğunu ENAG ise % 82,81 olduğunu açıkladı. Adını sıkça duymaya başladığımız ENAG'ın ne olduğu ve nasıl çalıştığı merak eilip araştırılmaya başlandı.

ENAG nedir?

ENAG, 2016 yılında bir doktora tezi projesi olarak doğmuş. Grup, Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi'ndeki Finansal İktisat Doktora Programı'nda, danışmanlığını Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un yaptığı, doktora öğrencisi Serkan Gençer'in tez projesi ile ortaya çıkmış.

Prof. Dr. Ulusoy projenin başlangıcını şu sözlerle anlatıyor: "Esinlendiğimiz bir kaynak vardı. Harvard Üniversitesi'nde Prof. Dr. Alberto Cavalla öncülüğündeki bir grup, MIT (Massachusetts Institute of Technology) ile ortak olarak bir çalışma yapıyordu. 2007'den itibaren hem Arjantin'in hem Amerika'nın hem de Avrupa'daki bazı ülkelerin günlük enflasyonlarını internette, web scraping (Veri kazıma) yöntemiyle alıyorlardı. Biz de bunun Türkiye'de de yapılacağı fikrine kanaat getirdik.

"Danışman olarak o öneriyi yaptım ve yaklaşık 15 gün çalışarak karar verdik. Sonra devam ettik. 2016 ortalarıydı. Yani ENAG, yaklaşık 5,5 yıllık bir emeğin ürünü."

ENAG bir süre Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Serkan Gençer tarafından yönetilmiş sonra ise genişlemeye başlamış.

Prof. Dr. Ulusoy, "Hemen hemen bütün yük doktora öğrencisinin kendisindeydi. Ardından başka öğrenciler bu süreçte yazılım geliştirme yönünde istekli göründüler. Birkaç yıl sonra web scraping (Veri kazıma) yönetimini onlara da öğrettik ve onlar da bize katkı verdiler."

Bu süreçte projeye, Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı (TEMAR) da destek vermiş.

TÜİK'ten ENAG'a suç duyurusu

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bir televizyon programında ENAG hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Elvan, “Tarihte ilk defa TÜİK, bu grup (Enflasyon Araştırma Grubu-ENAG) ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu grubun amacı TÜİK'i itibarsızlaştırmak” dedi.

Enflasyon Araştırma Grup Üyeleri

Prof. Dr. Veysel Ulusoy (Yönetici)

Serkan Gençer (Finansal Ekonomi, Doktor Adayı, Yürütücü)

Dr. Serhat Hasançebi (Uni. of Basque Country, Ekonomi)

Dr. Mustafa Demirok (Finansal Ekonomi)

Mehmet Çağdaş Işim (Finansal Analist)

Barış Kaan Basdil (ENAGrup Fransa Temsilcisi, Toulouse Üniversitesi)

Özenç Aslan (Güney Kaliforniya Üniversitesi - Ekonomi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yalçın Karatepe (Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken

Doç. Dr. Bora Aktan (University of Bahrain)

Dr. Hasan Yalçın (Eski Hesap Uzmanı, YMM)

Sacit Akdemir (Eski Maliye Müfettişi, YMM)

Özcan Kadıoğlu (Fizik Mühendisi, Ekonomist)

Doç. Dr. Baki Demirel (Yalova Üniversitesi)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.