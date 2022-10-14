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En yeni cuma mesajları | Resimli farklı cuma mesajları | Dualı en beğenilen cuma resimleri

En yeni cuma mesajları | Her cuma olduğu gibi Müslüman ailemi bu cuma günü de sevdiklerinin bayramını kutluyor. Sizler için en beğenilen resimli cuma mesajlarını derledik. Resimli farklı cuma mesajları ve dualı en beğenilen cuma resimleri bulabilirsiniz.

4 Saat Önce
2022-10-14 11:28:36
En yeni cuma mesajları | Resimli farklı cuma mesajları | Dualı en beğenilen cuma resimleri

Her cuma olduğu gibi Müslüman ailemi bu cuma günü de sevdiklerinin bayramını kutluyor. Sizler için en beğenilen resimli cuma mesajlarını derledik. Resimli farklı cuma mesajları ve dualı en beğenilen cuma resimleri bulabilirsiniz

En yeni cuma mesajları

Hz. Peygamber (s.a.v.) Cuma günü için; "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).

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hayırlı cumalar

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cuma mesajı 4

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cuma mesajı resimli

cuma mesajları .

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