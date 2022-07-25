En iyi yerli komedi filmleri neler? IMDP puanı yüksek komedi filmleri

En iyi komedi filmleri nedir? IMDP puanı yüksek olan komedi filmleri neler? Keyifli bir vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından arama motorunda en çok araştırılan konular arasında komedi filmleri yer almakta.

Sevdikleriniz, aileniz, arkadaşlarınız ile birlikte vaktinizi iyi değerlendirmek isteyenler için bu konu hakkında araştırmak yaptık. İşte detaylar. EN İYİ YERLİ KOMEDİ En iyi komedi filmleri neler? Aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte izleyebileceğiniz yerli komedi filmleri şu şekildedir; Hababam Sınıfı IMDb 9,3.

IMDb 8,0.

Aile Arasında. IMDb 7,7

Ölümlü Dünya. IMDb 7,7

Kolpaçino. IMDb 6,4

Tosun Paşa. IMDb 9,0

Süt Kardeşler. IMDb 8,9

Recep İvedik. IMDb 4,7 IMDP PUANI YÜKSEK KOMEDİ FİLMLERİ The Goonies (1985)

Jojo Rabbit (2019)

The Hitman's Bodyguard (2017)

Barb and Star Go to Vista Del Mar (2021)

Palm Springs (2020)

Don't Look Up (2021)

American Psycho (2000)

The Kissing Booth 2 (2020)

She's All That (1999)

The Big Lebowski (1998)

Deadpool 2 (2018)

Cinderella (2017)

Ghostbusters: Afterlife (2021)

Dazed and Confused (1993)

The Paper Tigers (2020)

Space Jam (1996)

Ferris Bueller's Day Off (1986)

Druk (2020)

Poms (2019)

The Gentlemen (2019)

Thor: Ragnarok (2017)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Gisaengchung (2019)

Back to the Future (1985)

The French Dispatch (2021)

Freaky (2020) EN ÇOK İZLENEN KOMEDİ FİLMİ HANGİSİ? Recep İvedik 5 16 Şubat 2017

Recep İvedik 4 21 Şubat 2014

Düğün Dernek 6 Aralık 2013

Düğün Dernek 2: Sünnet 4 Aralık 2015

O.R.A

Monty Python And The Holy Grail / Monty Python Ve Kutsal Kase (1975)

Hababam Sınıfı (1975)

Shaun Of The Dead / Zombilerin Şafağı (2004)

When Harry Met Sally / Harry Sally İle Tanışınca (1989)

Clerks / Tezgahtarlar (1994)

Superbad / Çok Fena (2007) .