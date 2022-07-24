En iyi ve etkili saç bakım maskesi tarifi: Saç bakım maskesi nasıl yapılır?

Her gün yıpranmakta olan saçlar bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bunun içinde saç bakım maskeleri satılmakta. Dışarıdan maske almadan evinizde bulunan malzemeler ile kendi doğal saç maskenizi yapabilirsiniz. Evde saç bakım maskesi nasıl yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Dökülen saçlar için maske işte tüm detaylar haberimizde…

Dış görünüşte en çok dikkat edilenler arasında saçlar yer almakta. Saçlara bakım göstermek daha özgüvenli ve daha iyi hissetmemize yardımcı olmakta. Bu sebepten saç bakım maskeleri saçları besler, onarır ve sağlık bir görünüm sağlar. Sağlıklı bir saça sahip olmanın en bilinen yolu ise bolca nem yüklemekten geçer. Bu sebepten özellikle de kadınlar tarafından en çok merak edilen konular arasında daha sağlıklı bir saça nasıl sahip olabilirim? Konusu yer almakta. Yıpranmış saçlar için aloe Vera maskesi nasıl yapılır? İşte detaylar.

EVDE SAÇ BAKIM MASKESİ NASIL YAPILIR?

Saç bakım maskesi tarifi;

Malzemeler:

Pekmez

Zeytinyağı

4 Yemek kaşığı bal

2 Muz

Yarım fincan su

Limon suyu

2 Yemek kaşığıun

Yapılışı:

Saç bakım maskesi için öncelikle; Yarım fincan pekmez, çeyrek fincan zeytinyağı, 4 yemek kaşığı bal, 2 muz, yarım fincan su, 4 yemek kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı unu topaksız hale gelinceye kadar iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı ocağın üstüne alarak bir miktar ısıtın. Hazır hale gelen saç maskenizi, saçını tutamlara ayır ve her bir tutam saç uygulayınız. Bu maske yarım saat kadar kaldıktan sonra iyice yıkayınız.

DÖKÜLEN SAÇLAR İÇİN MASKE

Malzemeler:

1 yumurta

1 bardak süt

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Saç dökülme sorunu toplumda yaygın bir şekilde görülen problemler arasında. Evinizde saç dökülmesini önleyebilmek için yumurta maskesi yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle yumurtayı çırpın ve diğer malzemelerle birlikte iyice karıştırın. Ardından bu karışımı saçınıza ve saç derinize uygulayın. Bu maske saçınızda 20 dakika bekleyecek. Bekledikten sonra soğuk bir suyla saçınızı yıkayınız.

YIPRANMIŞ SAÇLAR İÇİN ALOE VERA MASKESİ

malzemeler:

1 tatlı kaşığı aloe Vera jeli

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı gliserin

Hazırlanışı:

Aloe Vera maskesi için öncelikle bir kâse içine malzemeleri ilave edin. Ardından bu malzemeleri karıştırın. Karıştırılan malzemeleri saç uçlarına ve saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Yarım saat bekleyip şampuanla yıkayın. Bu maskeyi 2 haftada bir yapın.