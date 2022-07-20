En iyi bilim kurgu filmleri? IMDB puanı sıralaması ile en iyi bilim kurgu filmleri

Evinde eğlenceli vakit geçirmeyi seven kişiler zevklerine göre film izlerler. Son zamanlarda en çok ilgi odağı haline gelen bilim kurgu filmleri arama motorunda gündemde yer almakta. Bilim kurgu filmi izlemeyi seven insanlar için detaylı araştırma yaptık. En iyi bilim kurgu filmleri?Bukonuyaayrıntılıdeğineceğiz. IMDb puanı sıralaması ile en iyi bilim kurgu filmleriişte tüm detaylar…

Bilim kurgu filmleri yakın ya da uzak gelecek ile ilgili olan ve olmayan unsurları kullanarak izleyiciye aktarır. Bazen geçmişi ve geleceği de kurgulamaktadır. Gelişen teknoloji ile beraber bilim kurgu filmlerinin de gerçekçiliği bir o kadar arttı. En çok tercih edilen bilim kurgu filmlerinin neler olduğu hakkında detaylı araştırma yaptık. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde.

EN İYİ BİLİM KURGU FİLMLERİ NELER?

Avatar (2009)

Kelebek Etkisi / The ButterflyEffect (2004)

13. Kat / The ThirteenthFloor (1999)

DejaVu (2006)

Yapay Zekâ / ArtificialIntelligence: AI (2001)

Frekans / Frequency (2000)

Mesaj / Contact (1997)

Gerçeğe Çağrı / Total Recall (1990)

Yaşam Şifresi / Source Code (2011)

Tetikçiler / Looper (2012)

Karanlık Şehir / Dark City (1998)

Gattaca (1997)

Bay Hiçkimse / Mr. Nobody (2009)

E.T. / E.T. theExtra-Terrestrial (1982)

Azınlık Raporu / Minority Report (2002)

Son Umut / Children of Men (2006)

Yarının Sınırında / Edge of Tomorrow (2014)

Maymunlar Cehennemi / Planet of theApes (1968)

Yerçekimi / Gravity (2013)

Yokedici / The Terminator (1984)

Bir Uzay Macerası / 2001: A Space Odyssey (1968)

Sil Baştan / EternalSunshine of theSpotlessMind (2004)

Yaratık / Alien (1979)

Terminatör 2: Mahşer Günü / Terminator 2: JudgmentDay (1991)

Yıldız Savaşları serisi / Star Wars

İMDB YÜKSEK BİLİM KURGU FİLMLERİ HANGİLERİ?