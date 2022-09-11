En Güzel Karadeniz Şarkıları Neler? En İyi Karadeniz Müzikleri
En iyi Karadeniz müzikleri neler? Duygusal Karadeniz türküleri, Karadeniz şarkıları, hareketli Karadeniz şarkıları nedir? Karadeniz Bölgesine özgü ritmi ve şivesi ile gönülleri fetheden Karadeniz türkülerine haberimizde yer verdik. İşte detaylar…
2022-09-11 22:43:28
En Güzel Karadeniz Türküleri
- Niyazi Koyuncu
- Ay Işığı Koliva ve Öykü Gürman. Koliva ve Öykü Gürman
- Yayla Bulutu. Cem Tarım. Cem Tarım
- Gün Gelir. Aysel Yakupoğlu
- Sokak Başı Meyhane. Hüseyin Turan
- Sevdaluk Zor Zanaat. Ezgi Eyüboğlu
- Kolbastı İbrahim Tatlıses
- Sebebi Sensin (feat. Resul Dindar)
- Geliyorum YarEkin Uzunlar
- Eser Bahar RüzgarıResul Dindar, Menekşe Çelik
- RüzgarBilal Hancı, Mustafa Ceceli
- Ben Nerede Sen NeredeEkin Uzunlar, Seda Yiyin
- En SonumResul Dindar
- Gül Sevdik Dikeni KaderBahadır Tatlıöz, Selçuk Balcı
- Kapundaki Nar MidurResul Dindar, Aslıhan Güner
- Marsis dağı
- Anlatamam derdimi
- Salih Yılmaz şelale
- İmera-Bitmeyen sevda
- Resul Dindar- Gümüşhane kızları
- Salih Yılmaz-Yaylanır çimenine
- Marsis-Sevduğum
- Karmate-Nayino
- Recebim-Gel
- Kazım Koyuncu-Ben seni sevduğumi
- Koliva-Yüksek Dağlara Doğru
- Ekin Uzunlar-Son Bir Kez
- Bilal Hancı-Ağlama Beni Ana
- Seren Uzun-Sevda Sözü
- Mehmet Akyıldız-Doldum Dolana Kadar
- Koliva-Oy oy sevduğum
- Cimilli İbo-Sibelim
- İmera-Vazgeçtim
- Turan Şahin-Horonun Ortasında
- Ali Baran-Ağladum Gülemedum
- Vol Konak-Aleni Aleni
- Ayşenur Kolivar-Getma
- Gökhan Birden-Göçmen Kuşlar
- Apolas Lermi-Mektup
- Elif Buse Doğan-Gel Sevduğum
Resul Dindar Şarkıları
- Kendine İyi Bak (2011)
- Sorma (2016)
- Hiç (2016)
- Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)
- Öptüm (2017)
- Eyvallah (2018)
- Yangın Yeri (2018)
- Sevdam ile Beraber (2019)
- Yaşlan Benimle (2020)
- Hiç (Remix) (2020)
- Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)
- En Sonum (2020)
- Duman Aldi Dağlara (2020)
- Sırdaş (2021)
- Çift Jandarma (2021)
- Eser Bahar Rüzgarı (Menekşe Çelik ile) (2022)
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