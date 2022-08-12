En Güzel Kahve Sözleri Nedir? Kahve İle İlgili Anlamlı Özlü Sözler Neler?
En güzel kahve sözleri neler? Hikâyeye atılacak anlamlı güzel kahve sözleri nedir? Tüm dünyada yaygın bir şekilde tüketilen içeceklerden kahve, lezzeti ile gönüllere taht kurmuş bir içecektir. Türk kültüründe de büyük bir yeri olan kahve, özellikle de yorgunluk ve bir arkadaş oturmasında sohbetin tadı olarak ikram edilmekte. Arama motorunda en çok araştırılan konular arasında yer alan anlamlı, güzel kahve sözleri neler? sorusuna değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-12 23:53:40
Hikâyeye Atılacak En Güzel Kahve Sözleri
- “Kahve size geçmişin kapısını açarken her yudumda yüreğinizi titretir.”
- “Ne yaşarsan onu hissedersin bir fincan kahvede. Bazen anıları yaşarken bazen dostluğu hissedersin.”
- “Dostlarla içilen kahve sevinçtir. Kahkahalar köpüklerin üzerinde yüzer.”
- “Biraz mutluluk istiyorsan bir fincan kahve iç.”
- Kahve hatır işidir. Kıymet bilenle içilir.
- Kahveli kötü bir gün, kahvesiz iyi bir güne yeğdir.
- Umut kahve gibidir, insanı doyurmaz ama yaşama tat verir.
- Kahve iyi arkadaşlığın temelidir, bir hatıranın hatırıdır.
- “Usulca yağan yağmurun sesinde yalnızlığına eşlik eden bir kahve ve bir kitap. İşte huzur ve mutluluk…”
- Kahve içmemek kolay, asıl zor olan kahve içecek birisini bulmak.
- Güzelliği ve çirkinliği unutturacak tek şey kahvedir, çünkü kahve içen herkes güzeldir.
- Neyse ki kahvenin tadı var, tüm hayatın sorunlarına inat.
- “Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.” (Serkan Özel)
- “Hissiz kalmaktansa kahveyle acı çekmeyi tercih ederim.” (Napolyon Bonapart)
- Kahve çok acıdır aslında ama dost ile içilen kahvenin muhabbet vardır tadında.
- Kahve cehennem kadar kara ölüm kadar kuvvetli sevgi kadar tatlı olmalı.
- Kahve aşk gibidir, her ne kadar sabır ve özen gösterirsen tadı o kadar güzel olur.
- Kahve dostun muhabbetine, sevgilinin gözlerine ve arkadaşın sohbetine içilir.
- Senin sevginin kahvesinden koy yaşamıma, kırk yıl sende durayım.
- Kahvenin tadı hatır bilenle çıkar. Kahve yalnız iken, çay ise kalabalık iken güzeldir.
- Kahveyi gece kadar siyah cehennem kadar sıcak ve kadın kadar tatlı içeceksin
En Güzel Anlamlı Kahve Sözleri
- Kahve aşk gibidir, her ne kadar sabır ve özen gösterirsen tadı o kadar güzel olur.” (Elif Şafak)
- “Kendimi öldürmeli mi yoksa bir bardak kahve mi içmeliyim?” (AIbert Camus)
- Kahvenin kahve olabilmesi için, aşk gibi değil, öIüm gibi acı oIması gerekir. (Arap SöyIemi)
- “Kahvede midir dostluk yoksa yüreklerde mi? İçilirken edilen koyu telveli sohbetlerde mi? Bir fincan kahvenin değil kırk yıl hatırı mı? Yürekten seven ölümsüz dostluklarda mı?” (Gülay Sıkılmaz Erçin)
- “Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, kırk yılın hatırına sen kalayım.” (Cemal Süreya)
- “Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.” (T. S. Eliot)
- Beni kimsenin tanımadığı bir yer arıyordum, bir kahve içip düşünmek için. (Cesare Pavese)
- “Dünyanın en güzel üç kokusundan biri, kesinlikle taze pişmiş kahve kokusudur.” (Buket Uzuner)
- “Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.” (David Lynch)
- “Hayatımı kahve kaşıklarıyla ölçüyorum.” (T. S. Eliot)
- Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. (Türk Atasözü
- “Oysa kahve içmişliğimiz de vardı. Bu ne hatır gönül bilmezlik, diyemedim.” (Orhan Veli)
- ” ‘Her şeyden biraz kalır' diyor birileri, çoğulluk haklılıktır. Kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı.” (Turgut Uyar)
- “Bir hoş oldum ele güne karşı
Herkeslerden utandım
Bir yanım insanlı kahve
Dünyalar dolusuydu bir yanım” (Edip Cansever)
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