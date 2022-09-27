En Güzel Instagram Biyografi Sözleri Neler? Kısa Ve Anlamlı Biyografi Sözleri
Instagram biyografisine yazılacak en güzel sözler neler? Biyografi sözleri, kısa ve anlamlı Instagram biyografi sözleri nedir? Instagram yazılacak biyografi sözleri hakkında merak edilenlere haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-09-27 14:12:06
En Güzel Instagram Biyografi Sözleri
- Düştümse eğer sana bakarken düştüm.
- İki tür insan vardır: ben ve diğerleri.
- Dünya hissetmeyenlere aittir.
- Delirmek gibi bir planım var.
- Mutluluğun asla modası geçmez.
- Zihinsel olarak sahilde.
- Bana uymuyorsa yamuktur.
- Kazanana kadar bu son değil.
- Hiç beklemediğin şeyi hiç beklemediğin insanlar yapar.
- Her şey çok güzel olacak.
- Evlenenler var, nişanlananlar var, okulu bitirenler var.
- En iyi ilişki biçimi; Arkadaşlığın bir üstü, sevgililiğin bir altı.
- Hem sevgilim yok hem şarjım bitiyor.
- Bazen eğilip sormak istiyor insan.
- Bazen inanmak, en büyük kumardır.
- Dertsiz dua soğuktur.
- Edep aklın tercümanıdır.
- Uzağımda ama her gece kalbimde uyuyor.
- Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma.
- Sabır vazgeçmek değil, umudu yarına ertelemektir.
- Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum.
- Biri seni sevmiyorsa mutlaka kıskandığı bir özelliğin vardır.
Kısa ve Anlamlı Biyografi Sözleri
- Neler neler gördü gözlerin. Bir beni göremedi.
- Benden başka çıkmaz sokağın olmadığından takipçim olman kaçınılmaz.
- Sustuğum an cümleme son noktayı koymuşum demektir.
- Ben, keyfim ve kahyam yine muhteşemiz.
- Allah o burnu koku alın diye yaratmış. Başkalarının işine burnunuzu sokun diye değil.
- Düşünmeden yaşayabilmek, yaşamanın özünü yakalayabilmektir.
- Hayatta verdiğin tüm kararlar bu kararlar sonucu kaybettiklerine değmelidir.
- Yalan bir aşk yaşamaktansa yalnız kalmayı tercih ederim.
- Kuşlar kadar özgür olmak için kanatlara ihtiyacımız var. O kanatlardan biri bensem diğeri de sensin.
- Hayatın bana göstereceği ne varsa, her zaman seninle olmasını isterim.
- Hiç ummadıklarımdan tokat yedim. Affedilmeye alışmış insan arsız insandır
- Dünya her şeyi olduğu gibi kabul eden ve hiçbir şeyi hissetmeyen kişilerindir.
- Hayat dediğin tıpkı bir yolculuk gibidir. Ne kadar uzun yol gidebildiğin değil bu yolda ne kadar yaşadığın önem taşır.
- Hadi bir cesaret et ve elimi tut, kalbine götür. Senin gibi sevmeyi hep merak etmişimdir.
- Sağanak yağmur altında bazıları sadece ıslanırken bazı insanlar ise damlaların gücünü hisseder.
- Hayatın her alanında yanlış yapabilirsin, işte bu yüzden güzeldir yaşamak.
- Mutluluğun tek formülü onu gözün gibi sakınmak değil sevdiklerinle her daim paylaşmaktan geçer.
- Zor günlerden geçenler, güçlü insan olma yolunda ilk adımı atmış demektir.
- Hayatın doğuştan sana verdikleri ile yaşamayı öğrenmek en büyük erdemdir.
- Güvendiği Allah olan kimseyi hiçbir zorluk yıkamaz.
- Severek yaşamayı öğrenmek bu hayattaki en önemli kriterdir.
- Bazı köprüler geçilmek için yapılır, bazı köprüler ise yıkılmak için.
- İnsanın hamurunda kaypaklık varsa, ne kadar namuslu taklidi yaparsa yapsın bir gün maskesi düşer.
- Dünyanın en güçlü insanı, kendi kendine yetebilen insandır.
- Hayatı en güzel şekilde yaşamak için sevgini asla sakınmaman gerekir.
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