En düşük emekli maaşı 2500 TL mi oldu? 2022 en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını da duyurdu. Erdoğan en düşük emekli maaşının 2500 lira olacağını duyurdu.

En düşük emekli maaşı 2500 TL mi oldu? 2022 en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalar geldi. Erdoğan açıklamasında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını da duyurdu. Erdoğan en düşük emekli maaşının 2500 lira olacağını duyurdu.

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan milyonlarca kişinin cebini ilgilendiren kritik açıklamaları da yaptı. Memur zam oranları belli oldu ve emekli maaşları da netleşti. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Vatandaşa verilen kömür yardımının doğalgaz desteği olarak da verilebileceğinin altını çizmek istiyorum. Enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmekte kararlıyız. Döviz kurundaki köpüğü aldığımızda nasıl daha gerçekçi bir tablo önümüze çıktıysa, enflasyonda da bunu yapacağız. Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık."

En düşük emekli maaşı 2500 TL mi oldu?

Erdoğan düşük emekli maaşı alanları sevindiren açıklamasında şunları belirtti: "Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak."

2022 en düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre emekli aylıkları 2022 yılında 2 bin 500 TL'den düşük olmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.