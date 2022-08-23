En çok değiştirilen isimler hangileri oldu? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? En çok ad ve soyad değişikliği yapılan şehirler belli oldu

Saçma olarak değerlendirilen, yazım ve imla hataları bulunan isim ve soyadlarında bir defaya mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değişiklik yapma imkanı verildi. İl ve ilçe yönetim kurulu kararıyla ad ve soyadı düzeltme uygulaması sayesinde 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi. Peki, En çok değiştirilen isimler hangileri oldu? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? İşte en çok değişen isimler...

Mahkeme kararı olmaksızın vatandaşların ad ve soyadlarını değiştirme imkanı verildi. Şimdiye kadar 433 bin 488 kişinin kullandığı hizmet e-Devlet'e taşındı. Vatandaşların yanlış ad veya soyadlarını değiştirmeleri için süre 24 Aralık'a kadar uzatıldı. Peki, En çok değiştirilen isimler hangileri oldu? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? En çok ad ve soyad değişikliği yapılan şehirler hangileri. İşte detaylar...

En çok değiştirilen isimler hangileri oldu?

Düzenleme ile birlikte en çok değiştirilen "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" soyadları oldu.

Belirtilen nedenlerle ad ve soyadlarını değiştiren vatandaşlar, "Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet" isimlerini değiştirdi.

Başvurular ne zamana kadar devam edecek?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyad değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022 tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

En çok ad ve soyad değişikliği yapılan şehirler belli oldu

En çok isim ve soyisim değişikliği olan şehir ise İstanbul oldu. İstanbul'da 80 bine yakın ad ve soyad değişikliği yapılırken, İstanbul'u Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Bursa izledi.