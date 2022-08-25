En çok değiştirilen isim ve soy isimler | En çok değiştirilen ad soyadlar | Hangi şehirlerden hangi isim soyisim değişiklikleri yapıldı?

En çok değiştirilen isim ve soy isimler | Ad ve soy ad değişikliği için beklenen karar verildi ve işlemler e-Devlete taşındı. Binlerce kişi gün içerisinde değişimler için kolları sıvadı. Peki ama en çok değiştirilen isimler ve soy isimler hangileri? En çok hangi ilde ad soy ad değişiklikleri yapıldı? İşte detaylar!

Ad ve soy ad değişikliği için beklenen karar verildi ve işlemler e-Devlete taşındı. Binlerce kişi gün içerisinde değişimler için kolları sıvadı. Peki ama en çok değiştirilen isimler ve soy isimler hangileri? En çok hangi ilde ad soy ad değişiklikleri yapıldı? İşte detaylar!

En çok değiştirilen isim ve soy isimler

2017 yılında yapılan düzenlemeyle bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği Nüfus Müdürlüklerinden yapılmasına imkan tanımıştı. Bugüne kadar 433 bin 488 kişinin faydalandığı hizmet e-Devlet'e taşındı.

En çok değiştirilen soy isimler

Alınan kararlar sonrası yapılan düzenleme ile en çok "Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman" gibi soyadları değiştirildi.

En çok değiştirilen isimler

Mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından hatalı isimlerin değişimi sağlandı. En çok değiştirilen isimler arasında; Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet yer alıyor.

Hangi illerde isim soyisim değişikliği yapıldı?

En çok ad ve soyadı düzenlemesi yapılan şehir İstanbul oldu. İstanbul'da 80 bine yakın isim ve soyisim değişikliği yapılırken, sırasıyla Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana, Bursa İstanbul'u takip etti. .