Emziren anneler hangi besinlerden uzak durmalı?

Emzirme döneminde, bebeklerin gelişimi ve annelerin sağlığı için dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Peki emzirme döneminde nasıl beslenmek gerekir? Emzirme döneminde hangi besinlerden uzak durulması gerekir? Sizler için bu soruların cevaplarını araştırdık...



Anne sütü, bebek sağlığı ve bağışıklık sisteminin güç kazanması açısından önemli bir role sahiptir. Anne sütüyle beslenen bebeklerde, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere, alerji ve diğer hastalıklara daha az rastlanır. Bu yüzden bebeğin zeka ve beyin gelişimi için emzirme döneminde tüketilen besinlerin ve uzak durulması gereken besinlerin takibinin yapılması önem arz etmektedir.

Emzirme döneminde anneler nasıl beslenmelidir?

Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yanlış olacaktır. Daha önce, adı dahi duyulmamış ve içerisinde neler olduğu bilinmeyen besin veya bitkisel karışımlar, süt yapmak yerine anne ve bebek sağlığını tehlikeye düşürebilir. Bu yüzden sağlıklı besin önerilerini almak için annelerin uzman hekim veya beslenme uzmanlarıyla iletişime geçerek güvenilir listelerle beslenmesi, emzirme döneminde oldukça önemlidir. Bu hassas dönemde alanında uzman profesörler ve tıp doktorlarının da tavsiye ettiği gibi gün içerisinde 6 öğün beslenmeli, yaklaşık 3-4 litre su içilmeli ve süt yapan rezene, yulaf ezmesi, hurma, fesleğen, yeşil bitkiler, arpa, turunçgiller ve karbonhidrat ağırlıklı besinler tüketmeye özen göstermek gerekir.

Emziren annelerin nelere dikkat etmesi gerekir?

Kalsiyum yönünden zengin olan süt, yumurta ve peynir gibi besin gruplarını anne adayları gün içerisinde mutlaka tüketmelidir. Ayrıca emziren annelerin günlük fazladan 750 kalori almaları gerekir. Bu 750 kalorinin et, süt ve tahıl gibi besinlerden elde edilmesi gerekir.

Emziren anne hangi besinlerden uzak durmalı?

Annelerin, bebek gelişimi için çok önemli bir yere sahip olan anne sütüne kolay bir şekilde sahip olması için sağlıklı ve dengeli beslenmesi gerekir. Doymuş ve trans yağlar, asitli yiyecekler, baharatlı yemekler, abur cubur, kafeinli içecekler, fast food ve dondurulmuş gıdalardan uzak durulması gerekir. Alkol ve sigara tüketimi bırakılmalıdır. Sağlıklı olduğu bilinen veya düşünülen besinlerden fazla miktarda tüketmek bebek ve anne sağlığını tehlikeye düşürebileceği için tüm besinlerden dengeli miktarlarda tüketmek gerekir.

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