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Emziren anneler çikolata yiyebilir mi?

Birçok kadının sık sık tükettiği çikolata, emzirme döneminde dikkatli şekilde yenilmelidir. Çikolatanın fazla miktarda tüketilmesi, bebeğin kusmasına veya aşırı gaz problemi yaşamasına sebep olabilir. Detaylar haberimizde...

1 Saat Önce
2022-01-11 21:47:42
Emziren anneler çikolata yiyebilir mi?


Emzirme döneminde annenin aldığı katı veya sıvı besinlerdeki tüm içerikler, anne sütüyle bebeğe aktarılır. Bu yüzden emzirme sürecinde temel aminoasitler, protein, vitamin ve minerallerden zengin beslenmek çok önemlidir. Lahana, soğan gibi gaz yapan besinler, alkol veya sigara gibi sağlığa zararlı maddeler veya karbonhidrat düzeyi yüksek olan besinleri yemek anne sütünün niteliğini zayıflatacaktır. Aynı zamanda bebekte kolik ve aşırı gaza da sebep olabilir.

Bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için anne sütünün miktarı kadar kalitesi de oldukça önemlidir. Emzirme döneminde anne sütünün niteliğini artırmak için annenin doğru ve yeterli beslenmesi gerekir. Gebelik döneminde rahat bir şekilde tüketilebilen brokoli, limon, soğan veya çikolata gibi gıdalar, emzirme döneminde bebeğin sindirim sistemini zorluk yaşatabilir.

Bebeklerini emziren anneler çikolata tüketebilir mi?

Emziren anneler, vücuda doğrudan zararı olmayan her besini rahat bir şekilde tüketebilir. Fakat emzirme döneminde gıdaların hangi miktarda tüketildiği ve nasıl pişirildiği önem taşır. Bu yüzden aşırıya kaçmamak önemlidir. Emziren annenin çikolata tüketmesi anne sütünün kalitesine veya bebeğin sindirim sistemine zarar vermez. Fakat emzirme döneminde çikolata yerken bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Çikolatanın fazla miktarda tüketilmesi, gebelik dışındaki dönemlerde de vücuda dolaylı olarak zarar verebilir. Günde 20-30 gram çikolata yemek, bebekte gaz sorununa sebep olmayacağı gibi anne sütünün tadını da bozmayacaktır.

Bebeklerin sindirim sistemi ilk 6 ay birçok besini sindirecek kadar gelişim göstermez. Çikolatanın içerdiği kafein, bebeğin sindirim sistemini zora sokabilir. Emzirme döneminde yenilen çikolatanın türüne ve kafein oranına dikkat etmek gerekir.

Anne sütünün niteliğini iyileştirmek için katkı maddeleri içeren gıdalardan uzak durmak gerekir. İçeriğinde çok fazla katkı maddesi bulunan çikolatanın tüketilmemesi gerekir. Doğal ve ev yapımı çikolatalar, emzirme sürecinde tüketilebilir.

İnek sütü kullanılarak hazırlanmış çikolatanın fazla miktarda tüketilmesi, bebeğin gaz problemi yaşamasına sebep olur. Hayvansal sütlerin içerisinde yer alan kazein ve çikolatanın içeriğinde bulunan kafein, sindirilmesi zor maddeler olduğu için bebeklerin gaz sancısı yaşamasına neden olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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