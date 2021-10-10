Emziren anneler bu diyetle kilo veriyor

Yaklaşık olarak 40 hafta süren hamilelik dönemi kadınlar için çok özel bir dönemdir. Bu özel dönemde kadınlar ruhsal ve fiziksel olarak birçok değişim geçirir. Hamilelik boyunca alınan kilolar bebek doğduktan sonra yeni anneleri oldukça rahatsız eder. Bebeklerini emziren anneler kilo verme konusunda oldukça endişelidir. Peki bebek emzirirken nasıl kilo verilir? Nasıl bir diyet programı uygulanır? Sizler için araştırıp haberimizde derledik...



Yaklaşık 40 haftalık çok özel bir dönemin sonucunda minik bebeklerini kucaklarına alan anneler hamilelik dönemi boyunca aldıkları kiloyu vermeye çalışır. Aynı zamanda bebeklerini de emziren anneler anne sütünü azaltmadan bu işi nasıl yapacaklarını genelde bilemezler. Bu yüzden de hamilelikten kalma fazla kilolar kadınların kabusu olur.

Anne sütünü azaltmadan hamilelik kilolarından kurtulmak mümkün mü?

Uygun bir diyet programı uygularsanız hem sütünüz azalmaz hem de kilolarınızdan sağlıklı bir şekilde kurtulabilirsiniz.

Emziren anne diyeti nedir?

Doğumdan sonra hamilelik yüzünden alınan kiloları vermek isteyen, aynı zamanda bebeğini de emziren annelerin yaptığı diyete emziren anne diyeti denir. Emzirme dönemi anne için de bebek için de oldukça hassas bir dönemdir. Hem bebeğin sütü etkilenmemeli hem de anne güçten kuvvetten düşmemelidir.

Emzirirken kilo vermek istiyorsanız mutlaka bir diyetisyene başvurmanızı öneririz. Her bünye farklıdır. Her bünyenin alması gereken kalori miktarı da öyle!

Unutmayın hamilelik kilolarından kurtulmak önemlidir fakat daha önemli olan bebeğinizi ilk altı ay anne sütüyle besleyebilmektir. Diyetisyeniniz ve doktorunuz uygun görürse, anne sütünüzü etkilemeden kilo verebilirsiniz.

Çok yemek anne sütünü kaliteli hale getirir demek yanlıştır. Yeterli miktarda ama sağlıklı ve kaliteli beslenerek anne sütünüzü gayet kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Bu yüzden çok yiyeyim çok sütüm olsun diye düşünmeyin. Bu sadece size fazla kilo olarak dönecektir.

Emziren anne diyeti nasıl yapılır?

Böyle bir diyet anne ve bebek esas alınarak işin uzmanı tarafından hazırlanmalıdır. Fakat fikir alabilmeniz için sizler için uygun bir emziren anne diyet listesi hazırladık...

Kahvaltı

1 bardak süt, 1 adet haşlanmış/az yağda pişirilmiş/ıspanakla zenginleştirip omlet haline getirilmiş yumurta, 1 dilim peynir, 4-5 adet zeytin, 1 dilim tam buğday ekmeği (Canınız tatlı bir şeyler yemek istiyorsa kahvaltıda bazı günler 1 tatlı kaşığı kadar bal da tüketerek tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz)

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1 adet elma veya 1-2 kuru kayısı ya da içine incir katılmış 1 kase yoğurt

Öğle yemeği

1 porsiyon olabildiğince yağsız olarak hazırlanmış etli sebze ya da baklagil yemeği, 1 kase yoğurt, içine ceviz ya da badem gibi kuru yemişler eklenerek zenginleştirilmiş bol yeşillikli bir salata ve gerekli gördüğünüz takdirde 1 küçük kase yağ kullanmadan hazırlanmış, yalnızca haşlanmış makarna.

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1 kase yoğurtlu kereviz salatası (Kereviz yerine farklı sebzeler ve hatta meyveler seçerek de salatanızı çeşitlendirebilirsiniz)

Akşam yemeği

1 kase besleyici bir çorba (Karabuğday, bulgur ve tavuk gibi malzemelerle hazırlanan çorbaları tercih etmelisiniz), 1 porsiyon haşlanmış, fırınlanmış ya da ızgarada pişirilmiş kırmızı et ya da tavuk (Bazı günler bunu 3 adet köfte ve fırında veya buğulama yöntemiyle pişirilmiş balıkla değiştirebilirsiniz), 1 büyük kase bol yeşillikli, domates ve havuçlu salata. (Mevsime göre salatanın içine koyacağınız malzemeleri çeşitlendirebilirsiniz)

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Yarım elma, muz ya da armut veya 1 bardak süt

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.