Emzik kullanmak bebeğe zarar verir mi?

Bebeğe doğal emme içgüdüsü tatmini sağlamak ve ona güven hissi vermek için anne ve babalar tarafından bebeğe genellikle emzik verilir. Fakat bebeğe emzik vermek doğru mu? Emzik kullanımının bebeğe bir zararı var mı? Ne tür emzikler kullanmak doğru? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım...

Emme hareketi bebeği rahatlatır ve güvende hissetmesini sağlar. Bunun için de anne ve babalar bebeklerine emzik kullandırır. Emzik sayesinde bebek rahatlar, gevşer, uykuya kolayca geçer ve ağlamaz.

Emzikle ilgili farklı farklı görüşler mevcuttur. Kimileri emziğin bebeğe zarar verdiğini, kimileri ise zarar değil fayda sağladığını savunur. Genellikle anne sütü reddi yaşanmaması için uzmanlar bebeğin anne sütüyle beslenme alışkanlığının tam olarak oturmasının beklenmesini, oturmadan önce emzik verilmemesi gerektiğini söyler.

Emzik bebeğe zararlı mı?

Anne ve babalar bu soruyu sıkça sorar. Doğumdan sonra bebeğin emme refleksi gelişir. Bu sayede kendisinde annesinin memesini emme ihtiyacı hisseder ve anne sütü almaya başlar. Daha sonra bebek için emme refleksi beslenme dışında da oluşmaya başlar. Burada da devreye emzik girer. Eğer bebeğiniz anneye ve anne sütüne alışmışsa emziğin bir zararı olmayacaktır. Fakat ne kadar süreyle emmesi gerektiğini mutlaka doktorunuza danışıp öğrenmelisiniz.

Emzik kullanmak bebeğin diş yapısını bozar mı?

Bebekler, diileriyle emzikle oynar ve bu davranış üst ön dişlerin ileri doğru, alt ön dişlerin arkaya doğru gitmesine neden olabilir. Bunun sebebi uzun süreli emzik kullanımıdır.

Bebeğinize emzik alırken bunlara dikkat edin

Yeni doğan bir bebeğiniz varsa ve ona emzik alacaksanız tercihinizi damaklı emziklerden yana kullanmalısınız. Çünkü damaklı emzikler ortodontiktir. Yani bebeğinizin ağzının yapısını bozmaz ve emme hareketine uyumludur.

Damaksız emzikler bir diğer adıyla kiraz uçlu emzikler annenin meme ucundan esinlenilerek üretilir. Emme ihtiyacını fazlasıyla karşılar. Damaksız emzik 1 yaş öncesi için uygundur.

Diş çıkarma döneminde bir bebeğiniz varsa kauçuk emzik almanızı öneririz. Çünkü kauçuk doğal bir maddedir ve diş darbelerine karşı daha sağlamdır. Fakat kauçuk emzikler sık sık değiştirilmelidir. Çünkü suyu içine çektiği içi kolayca bozulabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.