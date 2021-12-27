Emre Sakçı kimdir? Emre Şakçı'nın rekoru kaç? Milli Yüzücü Emre Şakçı'dan gururlandıran bir haber geldi. Sakçı, 24.95'lik derecesiyle 50 metre kurbağalamada 12 yıllık Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. Bu gelişmeden sonra Emre Şakçı'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Emre Şakçı'nın hayatı ve biyografisi...

Emre Sakçı kimdir? Emre Şakçı'nın rekoru kaç? Milli Yüzücü Emre Şakçı'dan gururlandıran bir haber geldi. Sakçı, 24.95'lik derecesiyle 50 metre kurbağalamada 12 yıllık Dünya Kısa Kulvar rekorunu kırdı. Bu gelişmeden sonra Emre Şakçı'nın kim olduğu internette araştırılmaya başlandı. İşte Emre Şakçı'nın hayatı ve biyografisi...

Emre Sakçı kimdir?

Hüseyin Emre Sakçı 15 Kasım 1997 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Emre Şakçı Milli yüzücüdür.

Yüzmeye 3 yaşında başlayan Hüseyin Emre Sakçı15 yaşında A millî takıma seçildi. 2005 yılında ilk kez Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'nde lisanslı yüzücü olarak yüzmeye başladı. 2010 yılında Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer oldu.

Sakçı, 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu.

2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 m kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etti 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda aynı kategoride gümüş madalya kazandı.

2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etti. 10 Kasım 2020'de ISL'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derece ile Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Kurbağalama nedir?

Kurbağalama, yüzücünün ayaklarının ve ellerinin daireler çizerek ilerlediği bir yüzme stilidir. Kurbağalama eller için 3 hareketten oluşur.

Yükselme

Küçülme

Uzanma

Ayaklar ise hep daireler çizerek kollara eşlik eder. Bu stilde ayaklar ve kollar yuvarlaklar çizerek öne doğru gitmelidir. Bu stilde dönüşler çift el olmak zorundadır. Almanya'da okullarda öğretilen temel yüzme şeklidir. Kurbağalama, en yavaş yüzme şeklidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.