Emre Özcan kimdir? NTV Spor 'Süper Futbol' yorumcusu Emre Özcan hangi takımlı? Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı NTV Spor geçtiğimiz sene alınan karar doğrultusunda yayın hayatına son vermişti. NTV Spor şu anda YouTube yayınları ile spor severlere ulaşıyor. Kanalın yorumcu kadrosuna ise Emre Özcan'ın dahil edildiği açıklandı. NTV Spor'da 'Süper Futbol' programını sunacak olan Emre Özcan'ın kim olduğu ve hangi takımlı olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Emre Özcan kimdir? NTV Spor 'Süper Futbol' yorumcusu Emre Özcan hangi takımlı? Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı NTV Spor geçtiğimiz sene alınan karar doğrultusunda yayın hayatına son vermişti. NTV Spor şu anda YouTube yayınları ile spor severlere ulaşıyor. Kanalın yorumcu kadrosuna ise Emre Özcan'ın dahil edildiği açıklandı. NTV Spor'da 'Süper Futbol' programını sunacak olan Emre Özcan'ın kim olduğu ve hangi takımlı olduğu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

Sevilen spor yorumcularından Emre Özcan artık NTV Spor'da 'Süper Futbol' adlı programın sunuculuğunu yapacak. Süper Lig maçlarının bitiş düdüğü ile birlikte yayına geçecek olan programda birbirindne kritik analizler spor severlerle buluşacak.

Emre Özcan kimdir?

Emre Özcan Türkiye'nin en önemli spor sunucularından biridir. Hatrı sayılır bir takipçi kitlesi de olan Emre Özcan NTV Spor'da Süper Futbol adlı pogramın sunuculuğunu yapacak. Emre Özcan daha önce S Sport kanalında spor yorumculuğu yapmaktaydı.

Emre Özcan 2022-2023 Süper Lig sezonunun başlamasıyla birlikte maçları analiz edecek. Maçların bitiş düdüğü ile başlayacak olan programda Emre Özcan izleyicileri ile bir araya gelecek.

Emre Özcan'ın NTV Spor'da ilk yayını Cuma günü 21.00'deki İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından başlaması bekleniyor.

Süper Lig 'Süper Futbol' ile başlıyor!



Emre Özcan (@parmamaniac) yorumlarıyla yeni sezonda NTV Spor'da pic.twitter.com/nXE9WIVKQK August 3, 2022

NTV Spor hakkında

NTV Spor, 17 Mart 2008 tarihinde yayın hayatına başlamış olup Ocak 2018'de Discovery Communications'a satılan spor kanalı. Yayın haklarının sona ermesi nedeniyle 17 Mart 2018 tarihinde yayın hayatına son vererek yerini DMAX kanalına bırakmıştır.

NTV Spor, 3 Ocak 2008'de test yayınlarına başlayıp, 17 Mart 2008'de tam zamanlı yayına geçmiştir. 2010 yılı başında Kral TV'nin karasal yayın frekansından yayın yapmaya başlamış ve bu sayede izlenilebilirliğini artırarak tam anlamıyla ulusal bir spor kanalına dönüşmüştür. Kanal 23 Temmuz 2012 tarihinden itibaren 16:9 yayın formatına ve tam zamanlı HD yayına geçiş yapmıştır. Aynı zamanda normal yayın yapan kanalı da 16:9 yayın formatına geçiş yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maç özetlerini ve özel içeriklerini yayınlamıştır.

Discovery Communications, Doğuş Yayın Grubu'na ait ulusal yayın yapan spor kanalı NTV Spor'u satın almaya karar verdi. İki kurum satın alma için anlaştı. Alım işlemi Şubat 2018'de resmî olarak tamamlandı ve 17 Mart 2018'de NTV Spor'un yayın hayatına sonlanıp yerine DMAX'ın yayına başlayacağı NTV Spor'un resmî Facebook sayfasından ve resmî web sitesinden ilan edildi. 17 Mart 2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ardından yayınlanan %100 Futbol programı 22:30'da sona erdi ve kanal yayın hayatına Murat Kosova'nın anonsu ile son verdi.

NTV Spor yayınlarına YouTube kanalı üzerinden devam ediyor.