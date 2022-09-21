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Emre Olur ile ilgili yeni gelişme

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Ahmet Emre Olur, adliyeye sevk edildi.

4 Saat Önce
2022-09-21 12:42:24
Emre Olur ile ilgili yeni gelişme

Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Emre Olur'un İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Olur, buradaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Olur'un, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürülmüştü. .

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