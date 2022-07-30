Emre Kınay Kimdir,Nerelidir? Emre Kınay Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?
Emre Kınay aslen nereli? Tozluyaka Kenan kimdir? Emre Kınay oynadığı dizi ve filmler hangileri? Son zamanlarda milyonları ekrana kitleyen dizilerden Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisidir. Her Pazartesi saat 20.00'da başlayan dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Miraç Sezen yer almaktadır. Tozluyaka dizisinde Kenan karakterine hayat veren Kınay, Sergilediği oyunculuk performansı ile en çok arananlar arasında yer aldı.Başarılı oyuncu Emre Kınay hakkında merak edilen tüm detaylara yer verdik.İşte detaylar…
2022-07-30 17:49:56
Emre Kınay Kimdir?
Emre Kınay kim? Oyuncu Emre Kınay 5 Mart 1970'te İstanbul'da Dünya'ya geldi. Ünlü oyuncu Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. Sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır. Kınay, 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. 1995 yılında üniversiteden mezun oldu. Oyuncu, 1992 yılında Konservatuvarda öğrenci iken hocası Zeliha Berksoy'un davetiyle Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda ilk oyunculuk hayatına başladı.8 Mart 2005 tarihinde "Duru Tiyatro'yu” kurdu. Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır.Güneşi Beklerken, Sil Başta, Kara Yazı, Güneşin Kızları gibi birçok dizi ve filmde yer aldı. Sergilediği oyunculuk performansı ile izleyicileri ekrana kilitleyen başarılı oyuncu Emre Kınay,şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanan sevilen gençlik dizilerinden Tozluyaka dizisinde Kenan karakterine can vermekte.
Emre Kınay Oynadığı Dizi Ve Filmler
- Son Nefesime Kadar. 2022- Ferzan.
- Sevgili Geçmiş
- Vurgun-Vedat.
- Sevda'nın Bahçesi.
- Kara Yazı Halil.
- Güneşin Kızları 2015 - 2016- Haluk Mertoğlu.
- Sil Baştan. 2014- Yiğit Şen.
- Kara Yazı-Halil Uluçınar
- Kırmızı Oda
- Bir Annenin Günahı-Çetin
- Sevgili Geçmiş-Cemal Karalar
- Sevda'nın Bahçesi-Levent
- Melek ile Serhat
- Ulan İstanbul-Feyruz
- Güneşi Beklerken-Cihan Güzel
- Baba
- Tozluyaka-Kenan Yağızoğlu
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