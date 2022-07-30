Emre Kınay Kimdir,Nerelidir? Emre Kınay Yer Aldığı Dizi Ve Filmler Neler?

Emre Kınay aslen nereli? Tozluyaka Kenan kimdir? Emre Kınay oynadığı dizi ve filmler hangileri? Son zamanlarda milyonları ekrana kitleyen dizilerden Tozluyaka, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 27 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı dram ve gençlik türündeki televizyon dizisidir. Her Pazartesi saat 20.00'da başlayan dizinin başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Begüm Birgören ve Kaan Miraç Sezen yer almaktadır. Tozluyaka dizisinde Kenan karakterine hayat veren Kınay, Sergilediği oyunculuk performansı ile en çok arananlar arasında yer aldı.Başarılı oyuncu Emre Kınay hakkında merak edilen tüm detaylara yer verdik.İşte detaylar…