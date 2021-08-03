Emre Kınay kimdir? Emre Kınay nereli, kaç yaşında? Türkiye yangınlarla mücadele ederken oyuncu Emre Kınay tepkisini dil getirirken vatandaşlara 'koyun' benzetmesinde bulundu. Emre Kınay'ın açıklamalarına binlerce kişi tepki gösterdi. Kınay açıklamasında 'Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter.' dedi.

Emre Kınay kimdir? Emre Kınay nereli, kaç yaşında? Türkiye yangınlarla mücadele ederken oyuncu Emre Kınay tepkisini dil getirirken vatandaşlara 'koyun' benzetmesinde bulundu. Emre Kınay'ın açıklamalarına binlerce kişi tepki gösterdi. Kınay açıklamasında "Farkında mı değilsiniz? Bu millet koyun mu? Niçin gıkını çıkarmıyor kimse? Utanın artık ya, yeter." dedi.

Emre Kınay kimdir?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Emre Kınay tiyatro, dizi ve film oyuncusudur.

Emre Kınay Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev almıştır

Emre Kınay bir çok dizi ve filmde oynamıştır.

Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı.

Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.

2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. olarak tamamladı.

Emre Kınay Nereli?

Emre Kınay'ın babasının Arap kökenli olduğu iddia ediliyor. Emre Kınay aslen İstanbulludur. Katıldığı bir televizyon programında kökenleri ile ilgili açıklamada bulunan Emre Kınay ablalarının aile kökenlerini araştırdığını, dedeleri ile ilgili resmi kayıtlarda Suriye ve Halep'i gördüklerini ve büyük büyük dedesine "Arap Halit" dendiğini söylemiştir.

Evliliği ve çocuğu

2003 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Emine Ün ile evlendi. Bu evliliğinden "Duru Kınay" isimli bir kız çocuğu dünyaya geldi. 6 yıl süren evliliğini 2009 senesinde sonlandırdı. Eski eşi Emine Ün, 2012 senesinde yeniden evlendi.

Bir röportajında, derdini insanlara tiyatroyla anlatmak istediğini için bu mesleği seçtiğini, televizyondan gelen şöhretin yalancı olduğunu, bir daha evlenirse kızı Duru'nun şartı olduğu için çocuk yapamayacağını ve yaşı ilerledikçe daha temkinli bir yapıya büründüğünü söylemiştir..

Emre Kınay filmleri ve dizileri

2015 - Güneşin Kızları (Haluk) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Firuz) (dizi)

2014 - İnşaat 2 (Ali) (sinema)

2014 - Sil Baştan (Avukat Yiğit Şen)(TV Dizisi)

2014 - Benimle Var Mısın?

2013 - Karınca Kapanı (Boks Antrenörü)

2013 - Güneşi Beklerken

2012 - Ustura Kemal

2011 - Evvel Zaman Hikayesi

2010-2011 - Dürüye'nin Güğümleri

2010 - Sensiz Yaşayamam

2009-2010 - Aile Reisi

2009 - Ah Kalbim

2009 - Güneşi Gördüm

2006 - Dün Gece Bir Rüya Gördüm

2005 - Kurtlar İmparatorluğu

2003 - Okul

2003 - İnşaat (Ömer Vargı)

2006-2008 - İki Aile

2006 - Kamyon

2005 - Seni Çok Özledim

2005 - Sen misin Değil misin?

2005 - Ölümüne Sevdalar

2004 - İstanbul Şahidimdir

2003 - Baba

2003 - Esir Şehrin İnsanları

2002 - Berivan

2001 - Yeditepe İstanbul

1999 - Yüzleşme

1999 - Baba

1999 - Yılan Hikayesi

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