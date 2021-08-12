Emre Erciş kimdir? Gazeteci Emre Erciş kaç yaşında, nereli? Gazeteci Emre Erciş motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aldığı kurşun yaraları ile yaralanan Emre Erciş hastaneye kaldırıldı. Emer Erciş'in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Emre Erciş kimdir? Gazeteci Emre Erciş kaç yaşında, nereli? Gazeteci Emre Erciş motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aldığı kurşun yaraları ile yaralanan Emre Erciş hastaneye kaldırıldı. Emer Erciş'in kim olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Gazeteci Emre Erciş İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletili kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Emre Erciş bacağından aldığı yaralar sonrası yere yığıldı. İlk tedavisi yerde yapılan Emre Erciş apar topar hastaneye kaldırıldı. Ekipler saldırganların bulunması için geniş çağlı soruşturma başlattı.

Emre Erciş kimdir?

Emre Erciş gazetecidir.

İstanbul'da dünyaya geldiği öğrenilen Emre Erciş sosyal medya yorumları ile ve haber yorumları yapan bağımsız bir gazetecidir.

Siyasiler ile ilgili yaptığı yorumlarda bulunan Erciş saldırıya uğramadan önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bağlantılarını deşifre eden paylaşımlarda da bulunmuştu.

Avukatından açıklama

Gazeteci Emre Erciş avukatı Harun Akdere, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: Müvekkil Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğun öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.