Emre Erciş kimdir? Emre Erciş hayatı ve biyografisi...

Emre Erciş kimdir? Gazeteci Emre Erciş motosikletle gelen saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Emre Erciş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gündeme dair sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken gazeteci Emre Erciş'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Emre Erciş'in hayatı...

Emre Erciş kimdir? Gazeteci Emre Erciş motosikletle gelen saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan Emre Erciş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gündeme dair sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken gazeteci Emre Erciş'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Emre Erciş'in hayatı...

Emre Erciş İStanbul'da silahlı saldırı sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Olay sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri Emre Erciş'i hastaneye kaldırdı. Ekipler saldırganların bulunması için geniş çağlı soruşturma başlattı. Hayati tehlikesi olmayan Erciş'in vurulması sosyal medyada da geniş ses getirdi. Binlerce kişi Emre Erciş'in vurulmasına tepki gösterdi.

Emre Erciş kimdir?

Emre Erciş serbest gazeteci olarak mesleğini yürüüyordu.

Emre Erciş kızı kucağındayken silahlı sladırıya uğradı ve yaralandı.

Gündemdeki olaylara farklı bakış açısı getiren Emre Erciş'in yorumları olduktça dikkat çekici.

İstanbul'da dünyaya geldiği öğrenilen Emre Erciş sosyal medya yorumları ile ve haber yorumları yapan bağımsız bir gazetecidir.

Emre Erciş bir süredir sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyordu.

Siyasiler ile ilgili yaptığı yorumlarda bulunan Erciş saldırıya uğramadan önce organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bağlantılarını deşifre eden paylaşımlarda da bulunmuştu.

Sosyal Medya'dan Emre Erciş'e saldırıya tepki

Sosyal medyada binlerce kişi gazeteci Emre Erciş'in saldırıya upramasına tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlardan bazıları;

"Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı."

"Emre Erciş silahlı saldırıya uğramış. Doğru adamın düşmanı da çok olur."

"Emre Erciş ajansın sosyal medyadaki büyük operasyonlarını boşa düşüren sembol bir isim. Ona sıkılan kurşun sosyal medyadaki vatansever amatörlere bir göz dağıdır."

"Özgür basın susturulamazcılar, Emre Erciş vuruldu neredesiniz ?"

"Emre Erciş vurulunca özgür olmayan basın sustu"

"Gazeteci Emre Erciş kızı kucağında , silahlı saldırıya uğramış. Emre Erciş ; CHP-Sabetaylar- Fetö ve Sedat Peker ile ilgili çok önemli bilgileri delilleri ile ifşa ediyordu."

"Muhaliflerin yalanlarını ortaya çıkaran Emre Erciş silahlı saldırıya uğramış. Kendinden başkasına fikir özgürlüğü tanımayan zihniyetin ürünü bunlar. Geçmiş olsun."

Emre Erciş'in vurulduğu an

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.