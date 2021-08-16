Emre Bol kimdir? Emre Bol sağlık durumu nasıl? TV100 kanalında yayınlanan VAR Odası programı sunucularından Emre Bol program esnasında kalp krizi geçirdi. Yoğun bakım servisine kaldırılan Emre Bol'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan "VAR Odası" adlı spor programında herkesi üzen bir olay yaşandı. Programın sunucu ve yorumcuları arasında yer alan Emre Bol'un kalp krizi geçirdiği açıklandı. Programda fenalaşarak yayından ayırılan Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel yaptı. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Emre Bol sevenlerini üzdü.

Emre Bol sağlık durumu nasıl?

Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel arkadaşlarının durumuna ilişkin sevindiren açıklama geldi. Bol'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Emre Bol kimdir?

Emre Bol 1975 yılında İstanbul'da doğdu.

Emre Bol TV100 kanalında yayınlanan VAR Odası programında sunucu olarak görev alıyor.

Emre Bol aslen Rizelidir.

46 yaşındaki spor yorumcusu kariyerine Türkiye Gazetesi'nde spor editörlüğü yaparak başladı.

Ardından Türkiye Gazetesi'nde muhabirlik ve yazarlık görevlerinde bulundu.

Emre Bol 2009 yılında Fotomaç gazetesine transfer oldu, 2014-2019 yılları arasında A Spor'da yorumculuk yaptı.

2019-2021 yıllarında TV100'de yayınlanan 'VAR Odası' adlı programda futbol gündemini değerlendirdi.

Emre Bol evli ve bir çocuk babasıdır.

Emre Bol'un Fenerbahçe taraftarı olduğu biliniyor.

Hayvansever olduğu bilinen Emre Bol TV100 kanalında Var Odası programındadır.

TV100 hakkında

TV100, 3N Medya bünyesinde yayın yapan haber kanalı. Sahibi iş insanı Necat Gülseven'dir.

Kanal, 15 Temmuz 2014 tarihinde dönemin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un oğlu İsmail Uğur tarafından Balıkesir'de kuruldu. Eylül 2018'de Alican Değer'e satıldı. Nisan 2019 tarihinde genel merkezi İstanbul'a taşınan ve Necat Gülseven tarafından satın alınan TV100, 6 Mayıs 2019 tarihinde formatını ve yüzünü yenileyerek yayın hayatına tekrar başladı

Kanalın Ana Haber Bültenini Emre Buga sunmaktadır. Kanal Türksat üzerinden HD olarak yayın yapmaktadır. TV100, Show Radyo, Radyo Viva, BizimEV TV ile beraber 3N Medya Grubu bünyesinde yayınlarını sürdürmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.